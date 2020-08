High society – Quando gli opposti si attraggono: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda High society – Quando gli opposti si attraggono, film con Iris Berben, Marc Benjamin, Jannis Niewbhner. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aura ed Anabel sono state scambiate alla nascita a causa dell’imperdonabile distrazione di due giovani e sbadate infermiere. La prima è stata educata da una madre alternativa, rivoluzionaria e poverissima, mentre la seconda da una madre ricchissima, mentalmente disturbata e irrimediabilmente vuota, nonostante il lusso sfrenato che la circonda. Ovviamente, adattarsi alla nuova vita nelle due rispettive “vere” famiglie non sarà facile per nessuno, né per le ragazze catapultate in due realtà diametralmente opposte, né per le famiglie costrette ad accoglierle. Ma, poiché, come si dice, “non tutti i mali vengono per nuocere”, alla fine, i protagonisti di questa paradossale avventura ne usciranno tutti sensibilmente migliorati, soprattutto sul piano umano e affettivo. Di seguito il trailer del film:

High society – Quando gli opposti si attraggono: il cast del film

Abbiamo visto la trama di High society – Quando gli opposti si attraggono, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emilia Schüle : Anabel von Schlacht

Jannis Niewöhner : Yann Kowalski

Caro Cult : Aura Schlonz

Iris Berben : Trixi von Schlacht

Katja Riemann : Carmen Schlonz

Jannik Schümann : Albrecht von Schlacht

Langston Uibel : Siddharta Schlonz

Marc Benjamin : Ben Schwarz

Rick Kavanian : consulente PR Olivjeh

Tom Keune : Mr. Sackbread

Janina Uhse : Andrea “Mäusi” Mouses

Streaming e tv

Dove vedere High society – Quando gli opposti si attraggono in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 19 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della puntata di stasera | 19 agosto L’affido – Una storia di violenza: trama, cast e streaming del film Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 19 agosto