Heidi: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Heidi, film del 2015 diretto da Alain Gsponer. Il soggetto è basato sull’omonimo romanzo di Johanna Spyri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Heidi è una bambina che vive assieme alla zia Dete, prima d’essere portata presso suo nonno, il “Vecchio dell’Alpe”, che in paese non ha una bella reputazione, in una casa fra i monti della Svizzera. Qui passa il suo tempo con l’amico Peter e pascola le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann. Qui fa la conoscenza di Clara, la figlia di Sesemann, costretta su una sedia a rotelle, e della sua rigida governante, la signora Rottenmeier. Heidi va molto d’accordo con Clara, ma ha ben presto nostalgia della sua casa e del nonno e vuole ritornare sulle sue amate montagne, però allo stesso tempo vuole stare con Clara. Così Heidi, costretta anche per motivi di salute torna dal nonno, portando alla nonna di Peter dei panini soffici, e scrive una lettera a Clara, che non ci penserà due volte ad andarla a trovare.

Heidi: il cast

Abbiamo visto la trama di Heidi, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anuk Steffen: Heidi

Bruno Ganz: nonno

Isabelle Ottmann: Clara Sesemann

Quirin Agrippi: Peter

Katharina Schüttler: signorina Rottenmeier

Anna Schinz: zia Dete

Maxim Mehmet: signor Sesemann

Hannelore Hoger: nonna Sesemann

Peter Lohmeyer: Sebastiano

Jella Haase: Tinette

Rebecca Indermaur: mamma di Peter

Monica Gubser: nonna di Peter

Lilian Naef: Barbel

Streaming e tv

Dove vedere Heidi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.