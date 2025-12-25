Harry Potter e la pietra filosofale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e la pietra filosofale, film del 2001 diretto da Chris Columbus, sceneggiato da Steve Kloves, prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros., adattamento cinematografico dell’omonimo libro, primo episodio della serie di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tanto tempo fa, il piccolo Harry Potter, rimasto orfano dei genitori, James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (preside della scuola) e Minerva McGranitt, e dal guardiacaccia della scuola, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, Vernon e Petunia Dursley, e del cugino Dudley, sulla strada di Privet Drive.

Nei successivi dieci anni, Harry cresce in un clima ostile, trattato come un estraneo a causa dell’odio e dell’invidia che la zia Petunia provava nei confronti della sorella e costretto a dormire nello sgabuzzino sotto le scale. Col passare degli anni però, Harry si rende conto di essere in grado di fare cose incredibili: nel giorno del compleanno di Dudley, mentre si trova con tutta la famiglia in visita allo zoo, solamente guardando un pitone Harry riesce a dialogare con lui e a far sparire il vetro della teca che lo rinchiude, facendo cadere al suo interno il cugino e liberando il serpente dalla sua prigionia. Qualche giorno prima del suo undicesimo compleanno, Harry riceve una misteriosa lettera che però non riesce a leggere a causa dell’opposizione degli zii. Giorno dopo giorno le lettere, stranamente recapitate da alcuni gufi, aumentano sempre più, fino a rendere impossibile la vita a Privet Drive. Per sfuggire alle lettere, lo zio Vernon trasferisce tutta la famiglia in una miserabile catapecchia in mezzo al mare, dove pensa di mettersi alle spalle la spiacevole disavventura.

Il giorno del suo compleanno, Harry riceve la visita di Hagrid, che finalmente gli consegna la lettera con la quale scopre di essere un mago e di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Hagrid gli rivela che anche i suoi genitori erano stati dei maghi e che, dieci anni prima, erano stati uccisi dal più terribile mago oscuro di tutti i tempi, Lord Voldemort, e non morti in un incidente d’auto come gli era sempre stato fatto credere dagli zii. Harry scopre infine che la singolare cicatrice che porta sulla fronte era la testimonianza del fatto che lui è stato l’unico, quella notte, a sfuggire alla furia di Voldemort: questo evento lo ha reso famoso agli occhi di tutta la comunità magica come il bambino che è sopravvissuto.

Harry Potter e la pietra filosofale: il cast

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e la pietra filosofale, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Warwick Davis: Filius Vitious

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Richard Harris: Albus Silente

Ian Hart: Quirinus Raptor

John Hurt: Garrick Olivander

Alan Rickman: Severus Piton

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Julie Walters: Molly Weasley

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e la pietra filosofale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 dicembre 2025, la sera di Natale – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.