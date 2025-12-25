Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Harry Potter e la pietra filosofale: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Harry Potter e la pietra filosofale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e la pietra filosofale, film del 2001 diretto da Chris Columbus, sceneggiato da Steve Kloves, prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros., adattamento cinematografico dell’omonimo libro, primo episodio della serie di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tanto tempo fa, il piccolo Harry Potter, rimasto orfano dei genitori, James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (preside della scuola) e Minerva McGranitt, e dal guardiacaccia della scuola, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, Vernon e Petunia Dursley, e del cugino Dudley, sulla strada di Privet Drive.

Nei successivi dieci anni, Harry cresce in un clima ostile, trattato come un estraneo a causa dell’odio e dell’invidia che la zia Petunia provava nei confronti della sorella e costretto a dormire nello sgabuzzino sotto le scale. Col passare degli anni però, Harry si rende conto di essere in grado di fare cose incredibili: nel giorno del compleanno di Dudley, mentre si trova con tutta la famiglia in visita allo zoo, solamente guardando un pitone Harry riesce a dialogare con lui e a far sparire il vetro della teca che lo rinchiude, facendo cadere al suo interno il cugino e liberando il serpente dalla sua prigionia. Qualche giorno prima del suo undicesimo compleanno, Harry riceve una misteriosa lettera che però non riesce a leggere a causa dell’opposizione degli zii. Giorno dopo giorno le lettere, stranamente recapitate da alcuni gufi, aumentano sempre più, fino a rendere impossibile la vita a Privet Drive. Per sfuggire alle lettere, lo zio Vernon trasferisce tutta la famiglia in una miserabile catapecchia in mezzo al mare, dove pensa di mettersi alle spalle la spiacevole disavventura.

Il giorno del suo compleanno, Harry riceve la visita di Hagrid, che finalmente gli consegna la lettera con la quale scopre di essere un mago e di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Hagrid gli rivela che anche i suoi genitori erano stati dei maghi e che, dieci anni prima, erano stati uccisi dal più terribile mago oscuro di tutti i tempi, Lord Voldemort, e non morti in un incidente d’auto come gli era sempre stato fatto credere dagli zii. Harry scopre infine che la singolare cicatrice che porta sulla fronte era la testimonianza del fatto che lui è stato l’unico, quella notte, a sfuggire alla furia di Voldemort: questo evento lo ha reso famoso agli occhi di tutta la comunità magica come il bambino che è sopravvissuto.

Harry Potter e la pietra filosofale: il cast

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e la pietra filosofale, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Daniel Radcliffe: Harry Potter
  • Rupert Grint: Ron Weasley
  • Emma Watson: Hermione Granger
  • John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa
  • Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid
  • Warwick Davis: Filius Vitious
  • Richard Griffiths: Vernon Dursley
  • Richard Harris: Albus Silente
  • Ian Hart: Quirinus Raptor
  • John Hurt: Garrick Olivander
  • Alan Rickman: Severus Piton
  • Fiona Shaw: Petunia Dursley
  • Maggie Smith: Minerva McGranitt
  • Julie Walters: Molly Weasley

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e la pietra filosofale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 dicembre 2025, la sera di Natale – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Stanotte a Torino: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela
TV / Il ritorno di Mary Poppins: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Stanotte a Torino: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela
TV / Il ritorno di Mary Poppins: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Soul: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Concerto di Natale: anticipazioni e ospiti dello show condotto da Federica Panicucci su Canale 5
TV / Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone
TV / A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025
TV / Ascolti tv mercoledì 24 dicembre: Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale
TV / Messa in tv 25 dicembre 2025 (Natale), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: l’orario d’inizio
Ricerca