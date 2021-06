Hard Kill: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Hard Kill è il film in prima visione questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola del 2020 diretta da Matt Eskandari, con protagonisti Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Texas Battle, Sergio Rizzuto e molti altri. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Hard Kill? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Donovan Chalmers (Bruce Willis), un imprenditore miliardario che si occupa di tecnologie avanzate. L’uomo ingaggia una squadra di mercenari per proteggere la nuova creazione della sua società, una preziosa tecnologia letale in grado di annientare la razza umana. Quando un gruppo terroristico rapisce la figlia di Donovan per ricattarlo ed entrare in possesso dell’arma tecnologica, il caposquadra mercenario Derek Miller (Jesse Metcalfe) e i suoi uomini inizieranno una corsa contro il tempo per salvare la ragazza, ma non senza l’aiuto del miliardario, che si unirà a loro per la missione. Per Derek l’impresa si rivelerà ancora più difficile, perché a capo dei terroristi vi è una sua vecchia conoscenza con cui non ha mai fatto i conti.

Hard Kill: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Hard Kill, ma qual è il cast completo? Nella pellicola del 2020 in prima visione su Italia 1 questa sera, 9 giugno 2021, diretta da Matt Eskandari, troviamo Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Texas Battle, Sergio Rizzuto, Swen Temmel, Tyler Jon Olson, Alexander Eckert. Di seguito gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Bruce Willis – Donovan Chalmers

Jesse Metcalfe – Derek Miller

Natalie Eva Marie – Sasha

Texas Battle – Fox

Sergio Rizzuto – The Pardoner

Swen Temmel – Dash Hawkins

Tyler Jon Olson – tenente Colton

Alexander Eckert – James

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Hard Kill, il film d’azione con Bruce Willis stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Hard Kill in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 9 giugno 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in livee anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming