Hard Kill: trama, cast e streaming del film sul 20

Questa sera, sabato 8 marzo 2025, alle ore 21,00 su Canale 20 di Mediaset va in onda Hard Kill, film del 2020 diretto da Matt Eskandari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Donovan Chalmers assume un gruppo di letali mercenari per cercare di fermare prima che sia troppo tardi un gruppo terroristico che usa un programma informatico per seminare il caos.

Hard Kill: il cast

Abbiamo visto la trama di Hard Kill, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Donovan Chalmers

Jesse Metcalfe: Derek Miller

Lala Kent: Eva Chalmers

Natalie Eva Marie: Sasha Zindel

Texas Battle: Nick Fox

Sergio Rizzuto: The Pardoner

Swen Temmel: Dash Hawkins

Jon Galanis: Harrison Zindel

Tyler Jon Olson: tenente Colton

Alexander Eckert: James

Streaming e tv

Dove vedere Hard Kill in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 marzo 2025 – alle ore 21 su Canale 20. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.