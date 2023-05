Hancock: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Hancock, film del 2008 diretto da Peter Berg. È un film di supereroi con protagonista Will Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Hancock è un supereroe alcolizzato affetto da amnesia. I suoi poteri sono: l’invulnerabilità, la forza sovrumana, l’immortalità, il super salto e la capacità di volare. Nonostante sia perennemente sotto gli effetti dell’alcool, Hancock salva vite e arresta criminali. Tuttavia i suoi interventi provocano generalmente enormi danni materiali e costi rilevanti per la città di Los Angeles, il che, in aggiunta ai suoi modi rozzi e strafottenti, lo rende decisamente impopolare. Per questi motivi, gli abitanti della città lo esortano a lasciare la metropoli californiana. Hancock, tuttavia, non dimostra nessun interesse per l’opinione altrui, anzi, manifesta uno sprezzante disinteresse anche per le numerose convocazioni in tribunale, a cui non si presenta mai.

Un giorno Hancock salva Ray Embrey, che era rimasto bloccato con la sua auto sulle rotaie di un treno, provocando un deragliamento. Embrey è un PR che, sentendosi in debito verso il superuomo, decide di aiutarlo a rilanciarne l’appannata immagine e gli dà consigli di galateo (atterrare senza demolire il suolo, per esempio), scarsamente ascoltati.

Quando un procuratore distrettuale condanna Hancock ad una pena detentiva, Ray gli consiglia per prima cosa di costituirsi. Con riluttanza, Hancock accetta di andare in galera, promettendo alla città di diventare un uomo migliore. Il piano di Ray è di fare in modo che la cittadinanza si renda conto che senza gli interventi di Hancock la situazione peggiorerà e i crimini aumenteranno; intanto cerca di convincere il supereroe a non bere più ed a imparare a comportarsi in modo gentile con gli altri. Fra le altre cose Hancock, durante la sua reclusione, viene insultato e minacciato da un paio di detenuti e, dopo averli avvertiti, infila letteralmente la testa di uno nel sedere dell’altro.

Hancock: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hancock, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: John Hancock

Charlize Theron: Mary Embrey

Jason Bateman: Ray Embrey

Jae Head: Aaron Embrey

Hayley Marie Norman: Hottie

Johnny Galecki: Jeremy

Eddie Marsan: Red

David Mattey: Man Mountain

Maetrix Fitten: Matrix

Thomas Lennon: Mike

Mike Epps: Il rapinatore

Daeg Faerch: Michel

Streaming e tv

Dove vedere Hancock in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.