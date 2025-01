Hammamet: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Hammamet, film biografico del 2020 diretto da Gianni Amelio. La pellicola racconta gli ultimi mesi di vita del politico italiano Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino. Nel film nessuno dei personaggi direttamente ispirati alla realtà è chiamato con il proprio vero nome; la figura di Fausto Sartori, invece, non fa riferimento a nessun personaggio reale ed è un espediente narrativo voluto dal regista in funzione di “antagonista”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1989, durante il 45º Congresso del Partito Socialista Italiano presso lo stabilimento Ansaldo di Milano, il tesoriere Vincenzo Sartori[3] tenta di esprimere al “Presidente”, chiaramente identificabile nella figura del segretario del partito Bettino Craxi,[4] le proprie preoccupazioni in merito al suo operato: secondo Sartori, Craxi avrebbe tradito gli ideali del socialismo in favore di azioni illecite e, per colpa sua, il partito sarebbe finito sotto indagine. Sartori, che sa di essere spiato nonostante la propria onestà, vorrebbe lasciare la politica e presenta al Presidente le sue dimissioni, ma Craxi minimizza il rischio e difende le sue azioni, impedendogli di abbandonare il partito. Quattro anni dopo, il PSI viene travolto dallo scandalo di Tangentopoli, Craxi cade in disgrazia e Sartori si suicida gettandosi dal balcone del suo studio. Sette anni dopo Craxi, gravemente malato di diabete mellito, per sfuggire alla giustizia italiana si è stabilito a vivere da circa cinque anni in una villa nella città di Hammamet, in Tunisia, visitato periodicamente dalla moglie e dalla figlia Anita.

Hammamet: il cast

Abbiamo visto la trama di Hammamet, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: il Presidente

Livia Rossi: la figlia Anita

Alberto Paradossi: il figlio

Luca Filippi: Fausto Sartori

Silvia Cohen: la moglie

Renato Carpentieri: il politico

Claudia Gerini: l’amante

Federico Bergamaschi: il nipote Francesco

Roberto De Francesco: il medico della clinica psichiatrica

Adolfo Margiotta: l’attore

Massimo Olcese: l’attore vestito da donna

Omero Antonutti: il padre

Giuseppe Cederna: Vincenzo Sartori

Streaming e tv

Dove vedere Hammamet in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 gennaio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.