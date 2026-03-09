Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Guerrieri: di cosa parla la serie (trama) con Alessandro Gassmann su Rai 1

di Antonio Scali
Qual è la trama e di cosa parla la nuova serie di Rai 1 Guerrieri, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio? La fiction, con protagonista Alessandro Gassmann, va in onda dal 9 marzo 2026 alle ore 21.30 per quattro puntate. Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. Appassionato di boxe, nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, è il protagonista della fiction in 4 puntate “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International, Bartlebyfilm, in onda da lunedì 9 marzo alle 21.30 in prima visione su Rai 1.

La fiction, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli è liberamente tratta dai romanzi “Ragionevoli dubbi” – “Le perfezioni provvisorie” (Sellerio editore) e “La regola dell’equilibrio” (Giulio Einaudi editore) di Gianrico Carofiglio, che della serie è anche sceneggiatore. In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronterà con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione. Ad affiancarlo in queste sfide ci saranno il fidato e abile ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Venitucci; Annapaola, (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera, ora audace investigatrice privata; Consuelo, (l’attrice Lea Gavino) brava praticante dello studio Guerrieri; il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca