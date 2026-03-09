Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:23
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Guerrieri, la location della serie su Rai 1: dove è stata girata

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Guerrieri, la location della serie su Rai 1: dove è stata girata, Bari, Puglia

Dove è stata girata e qual è la location della fiction di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann Guerrieri, in onda dal 9 marzo in quattro puntate? La serie è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio ed è stata ambientata in Puglia, in particolare a Bari. In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronterà con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione. Ad affiancarlo in queste sfide ci saranno il fidato e abile ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Venitucci; Annapaola, (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera, ora audace investigatrice privata; Consuelo, (l’attrice Lea Gavino) brava praticante dello studio Guerrieri; il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

La narrazione della serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio si sviluppa in una Bari insolita, spesso raccontata nelle sue atmosfere notturne. In questo contesto, l’avvocato affronta con sensibilità, intelligenza e abilità dialettica le vicende che alimentano le sue difese in tribunale. Su Bari il regista Tavarelli ha dichiarato: “Una città bellissima che è stata vista, in questi ultimi anni, in numerose serie tv. Abbiamo cercato di mettere in scena una città fatta di luci e ombre, di un centro storico meraviglioso ma anche di periferie e case popolari. Raccontare una città complessa, nella quale, il nostro Guerrieri, con la sua bicicletta, spazia tra le vie nelle sue notti insonni”.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Guerrieri: quante puntate, durata e quando finisce la serie
TV / Guerrieri: i libri di Gianrico Carofiglio da cui è tratta la serie di Rai 1
TV / Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Guerrieri: quante puntate, durata e quando finisce la serie
TV / Guerrieri: i libri di Gianrico Carofiglio da cui è tratta la serie di Rai 1
TV / Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1
Spettacoli / Fabrizio Biggio si commuove in tv: "Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva"
Spettacoli / Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”
Spettacoli / Valeria Marini ancora contro Nino Frassica: “Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv”
TV / Ascolti tv domenica 8 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario
TV / Imma Tataranni 5: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 marzo 2026, su Rai 3
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 marzo
Ricerca