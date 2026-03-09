Guerrieri, la location della serie su Rai 1: dove è stata girata, Bari, Puglia

Dove è stata girata e qual è la location della fiction di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann Guerrieri, in onda dal 9 marzo in quattro puntate? La serie è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio ed è stata ambientata in Puglia, in particolare a Bari. In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronterà con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione. Ad affiancarlo in queste sfide ci saranno il fidato e abile ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Venitucci; Annapaola, (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera, ora audace investigatrice privata; Consuelo, (l’attrice Lea Gavino) brava praticante dello studio Guerrieri; il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

La narrazione della serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio si sviluppa in una Bari insolita, spesso raccontata nelle sue atmosfere notturne. In questo contesto, l’avvocato affronta con sensibilità, intelligenza e abilità dialettica le vicende che alimentano le sue difese in tribunale. Su Bari il regista Tavarelli ha dichiarato: “Una città bellissima che è stata vista, in questi ultimi anni, in numerose serie tv. Abbiamo cercato di mettere in scena una città fatta di luci e ombre, di un centro storico meraviglioso ma anche di periferie e case popolari. Raccontare una città complessa, nella quale, il nostro Guerrieri, con la sua bicicletta, spazia tra le vie nelle sue notti insonni”.