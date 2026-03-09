Guerrieri: i libri di Gianrico Carofiglio da cui è tratta la serie di Rai 1, romanzi, quali sono

La nuova fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, in onda su Rai 1 e interpretata da Alessandro Gassmann, porta sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea: l’avvocato penalista Guido Guerrieri. La serie è ispirata ai romanzi dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, che dal 2002 racconta le vicende professionali e personali del protagonista in una fortunata saga letteraria.

Ambientate principalmente a Bari, le storie di Guerrieri mescolano thriller giudiziario, introspezione psicologica e riflessioni morali. Non si tratta soltanto di casi legali da risolvere: nei romanzi di Carofiglio il lettore segue anche i dubbi, le fragilità e la crescita interiore di un avvocato che spesso si trova a confrontarsi con le zone grigie della giustizia.

I romanzi di Carofiglio che hanno ispirato la serie

La fiction televisiva prende spunto in particolare da alcuni titoli della saga dedicata a Guerrieri, adattandone liberamente personaggi e situazioni.

Ragionevoli dubbi

Pubblicato nel 2006, è uno dei romanzi più celebri della serie. La storia ruota attorno a un caso complesso: la difesa di un uomo accusato di traffico di droga, già condannato in primo grado. Guerrieri accetta l’incarico e, attraverso un’indagine meticolosa, inizia a mettere in discussione le prove e le testimonianze che sembravano schiaccianti. Il romanzo è costruito come un avvincente legal thriller, ma è anche una riflessione sulla presunzione di innocenza e sull’importanza del dubbio nel sistema giudiziario.

Le perfezioni provvisorie

In questo libro del 2010 Guerrieri si occupa di un caso molto diverso: la scomparsa misteriosa di una giovane donna. Il romanzo assume i toni di un’indagine quasi privata, tra interrogatori, indizi frammentari e incontri con personaggi ambigui. È uno dei capitoli più introspettivi della saga, in cui il protagonista riflette sul tempo, sui rimpianti e sulla difficoltà di trovare verità definitive.

La regola dell’equilibrio

Il titolo del romanzo del 2014 dà anche il nome alla serie televisiva. Qui Guerrieri si trova ad affrontare un caso delicato che coinvolge una donna accusata di omicidio. Il processo diventa l’occasione per mettere in discussione il fragile equilibrio tra giustizia, verità e responsabilità personale. Il libro mostra un Guerrieri più maturo, segnato dalle esperienze passate ma ancora guidato da un forte senso etico.