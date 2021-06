Guardiani della galassia: trama, cast e streaming

Questa sera, sabato 5 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Guardiani della galassia, film del 2014 diretto e co-scritto da James Gunn. Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures è il decimo film del Marvel Cinematic Universe. Basato sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, il film è stato scritto da Gunn e Nicole Perlman e vede tra i suoi protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro. Il film è stato annunciato al Comic-Con 2012 di San Diego. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1988, subito dopo la morte della madre, il piccolo Peter Quill viene rapito da un gruppo di pirati spaziali chiamati “Ravagers”, guidati da Yondu Udonta. Ventisei anni dopo, sul pianeta Morag, Quill ruba una sfera, l’Orb, ma viene ostacolato da Korath, un alleato dell’estremista Kree Ronan l’accusatore. Quill riesce a seminare Korath e a fuggire da Morag con la sfera, ma Yondu, venuto a sapere del furto e interessato all’Orb, mette una taglia sulla sua testa, mentre Ronan manda la letale assassina Gamora a recuperare la sfera.

Guardiani della galassia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Guardiani della galassia, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana: Gamora

Dave Bautista: Drax il Distruttore

Lee Pace: Ronan l’accusatore

Michael Rooker: Yondu Udonta

Karen Gillan: Nebula

Djimon Hounsou: Korath

John C. Reilly: Rhomann Dey

Glenn Close: Irani Rael

Benicio del Toro: Taneleer Tivan / Collezionista

Streaming e tv

Dove vedere Guardiani della galassia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto va in onda oggi – 5 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.