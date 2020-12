Guarda Stupisci, le anticipazioni della seconda puntata su Rai 2

Questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda il secondo e ultimo appuntamento con Guarda Stupisci, lo show con Renzo Arbore il cui obiettivo, oltre a quello di insegnare, è quello di divertire. Lo show in realtà è una replica delle due serate realizzate a Napoli e già trasmesse nel 2018. A ricordare la messa in onda è proprio Arbore, che incita a seguire la puntata con tanti ospiti. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda e ultima puntata.

Anticipazioni

Quella che va in onda questa sera è la seconda e ultima puntata in replica dello show con Renzo Arbore. Diversi gli ospiti che intratterranno il pubblico da casa, da Teocoli a Montesano, così come “tante trovate anche di cose che abbiamo pescato nel repertorio per esempio gli “antichissimi” Ric e Gian o Totò che naturalmente non può mancare in un programma che vuole stupire facendo ridere di cuore come ci manca da tempo. E allora ci vediamo, mi raccomando, lunedì 14 dicembre su Rai2”, spiega così Renzo Arbore. Tantissimi gli ospiti che rivedremo (chiarendo che si tratta comunque di repliche), da Gigi Proietti a Lino Banfi, e ancora Lello Arena, Enzo De Caro, Marisa Laurito, Stefano Bollati, Vittorio Marsiglia e Tullio De Piscopo. Guarda stupisci vi aspetta questa sera su Rai 2.

Guarda Stupisci Special Selection va in onda questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, su Rai 2 dalle 21.20. Il canale è disponibile al tasto 2 del telecomando sul digitale terrestre (502 in HD) e al 102 del decoder Sky. Se non siete a casa potete seguire in diretta streaming o recuperare in qualsiasi momento lo show di Renzo Arbore grazie alla funzione on demand della piattaforma gratuita RaiPlay.

