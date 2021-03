Chi è Greta Zuccoli, la cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi è Greta Zuccoli, la giovane cantante in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? Classe 1998, è nata a Fuorigrotta (Napoli) 22 anni fa. Greta si avvicina subito al mondo della musica e ha 14 studia canto moderno alla Scuola Musicisti Associati. Successivamente intraprende il percorso formativo in canto jazz al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli. Sedotta dalla voce di Norah Jones, dimostra sin da subito una forte attitudine jazz.

Con Emiliano Attolini, chitarrista, e Lorenzo Campese alle tastiere, Greta Zuccoli (in gara a Sanremo 2021), quando ha solo 18 anni, fonda il trio pop-folk Greta & the Wheels con cui nel marzo 2017 pubblica il primo EP. Di questo EP i singoli Darwin e Swinging in the town sono stati utilizzati come colonna sonora dalla Rai per i Tg e per il programma Kilimangiaro. Greta ama molto cantare in inglese, e nella sua carriera infatti ha alternato canzoni in entrambe le lingue.

La giovanissima cantante napoletana viene notata addirittura da Damien Rice, che la vuole con lui sul palco durante il tour europeo. Greta qui interpreta la voce femminile di molte canzoni di Damien. Un riconoscimento grande da uno dei maggiori cantautori contemporanei. Successivamente Greta Zuccoli pubblica il suo primo album in italiano preceduto dal singolo “Nitida”. Tra le canzoni più celebri della cantante dei Giovani di Sanremo 2021 ricordiamo “Un’altra vita o ieri” che fa parte della colonna sonora del film “Il Ladro di Giorni”, intensa pellicola che vede protagonista Riccardo Scamarcio. Nell’estate 2020 parte con Diodato nel tuor “Concerti di un’altra estate” con il quale lavora come corista. Nello stesso anno per Greta Zuccoli arriva la grande opportunità di partecipare ad AmaSanremo (Sanremo Giovani), con la canzone Ogni cosa sa di te. Brano con la quale la cantante ha ottenuto il pass per il Festival di Sanremo 2021, nella categoria Nuove proposte. Su Instagram è seguita attualmente da oltre 8500 persone.

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto Greta Zuccoli (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

