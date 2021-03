Green Book: la trama del film in onda su Rai 1. Di cosa parla

Qual è la trama di Green Book, il film in onda questa sera – 17 marzo 2021 – in prima visione su Rai 1? La pellicola del 2018 diretta da Peter Farrelly, vincitrice di tre premi Oscar nel 2019, tra cui quello come miglior film dell’anno, è ispirata alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip. Il film racconta l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America negli anni sessanta. Ma qual è la trama e di cosa parla Green Book? Ecco tutte le informazioni.

Trama: storia vera

Il film, vincitore di tre premi Oscar, racconta del buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen), un italoamericano con un’educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall’essere legittimamente acquisiti.

Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche l’umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda.

Lo stesso Tony inizialmente nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri. Pian piano però, secondo la trama di Green Book, si rende conto dell’evidente talento di Don e comprende che, nonostante il pianista sia accolto trionfalmente durante i suoi concerti, subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti in America. A poco a poco tra i due uomini si instaura una forte amicizia: Tony salva Don dall’aggressione di un gruppo di bianchi in un bar e gli impone di non andare mai più in giro senza di lui; Don, d’altro canto, lo aiuta a scrivere lettere romantiche a sua moglie.

Il film è ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip. Il pianista Don Shirley (1927-2013) e l’attore Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga, 1930-2013) sono stati davvero amici nella realtà e Tony Lip (volto del boss Carmine Lupertazzi della serie tv «I Soprano»), nonché padre di Nick Vallelonga, da giovane ha realmente lavorato come buttafuori al nightclub Copacabana di New York e come autista-bodyguard di Shirley.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Green Book in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

