Il Grande Fratello Vip non va in onda: perché, il motivo | 22 gennaio

Perché stasera, 22 gennaio 2021, su Canale 5 non va in onda la puntata del Grande Fratello Vip? Nessun problema, il reality condotto da Alfonso Signorini si è semplicemente preso una pausa dal doppio appuntamento settimanale e quindi non andrà in onda oggi, venerdì 22 gennaio. Questa sera, al posto del reality, su Canale 5 andrà in onda il film 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi.

Vediamo insieme la trama del film: è la storia delle disavventure di Carlo Rovelli, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi famigliari.

L’ennesimo diverbio con la moglie fa scattare una inaspettata reazione: Giulia annuncia di volere accompagnare la sorella in una vacanza relax a Cuba, lasciando l’intera gestione familiare nelle mani del marito. Carlo accetta la sfida, malgrado la fisiologica crisi adolescenziale della figlia maggiore Camilla, l’esuberanza giocosa del secondo figlio Tito, le difficoltà del linguaggio incomprensibile della piccola Bianca, alle prese con le prime prove di scrittura e disegno direttamente sui muri di casa. La moglie Giulia rassicura Carlo, consegnandogli prima della partenza una rassegna di appuntamenti di dieci giorni, con tutti gli orari e le dritte per affrontare le difficoltà giornaliere.

Quando torna

Ma quando torna il Grande Fratello Vip? La prossima puntata del reality di Canale 5 va in onda lunedì 25 gennaio 2021. Il doppio appuntamento con il Gf Vip torna prestissimo, già dalla prossima settimana e in particolare dal 29 gennaio, per sfidare la seconda edizione de Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. Da venerdì prossimo tornerà dunque il doppio appuntamento settimanale, fino alla finale prevista a fine febbraio. La prossima puntata del reality, che oggi non va in onda, è prevista per lunedì 25 gennaio.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il lunedì e il venerdì sera su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quinto canale del vostro digitale terrestre, o sul 505 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 105 del vostro telecomando. Ma il reality è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Canale 5.

