Grande Fratello Vip, le anticipazioni puntata del 19 febbraio 2021: concorrenti, ultime news

Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 41esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 19 febbraio 2021? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Secondo le anticipazioni, durante la puntata di oggi vedremo chi tra Giulia Salemi e Stefania Orlando dovrà lasciare la Casa. Sono loro le due “Vippone” finite al televoto e a rischio eliminazione. Tommaso Zorzi, che lunedì sera ha sbaragliato al televoto sia Rosalinda che Andrea Zelletta, ha più volte chiesto ai suoi numerosi fan di salvare Stefania Orlando a questo televoto del febbraio e quindi indirettamente ha avanzato la sua richiesta di far fuori Giulia Salemi, togliendole così la possibilità di accedere alla finalissima di lunedì 1 marzo. Al centro della prossima puntata serale del GF Vip ci saranno le ultime dinamiche e gli avvenimenti che ci sono stati in questi giorni tra i concorrenti. Occhi puntati soprattutto sul rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Tra le due “amiche” ci sono stati dei nuovi momenti di tensione e la modella brasiliana ha addirittura accusato Rosalinda e Andrea Zenga di aver attuato una strategia con la loro storia d’amore, nata a soli due settimane dalla fine del reality show. Infine le nomination.

Grande Fratello Vip 2020: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni della 41esima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni per la puntata di oggi (venerdì 19 febbraio 2021) del Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip), ma quante puntate sono previste in onda su Canale 5? Inizialmente erano previste una ventina di puntate. Poi il cambio di programma con la decisione di andare avanti fino a febbraio 2021. In tutto quindi dovrebbero essere trasmesse oltre 40 puntate con due appuntamenti a settimana. La messa in onda, salvo cambi di programmazione, sarà il lunedì e il venerdì sera.

