Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 marzo

Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera conosceremo i concorrenti di questa nuova edizione, che, reclusi nella Casa, si contenderanno il montepremi finale. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie. Non mancheranno grandi vip pronti a darsi battaglia. Tra le novità di questa edizione una Open House, per cui quattro concorrenti sono già entrati in Casa il 13 marzo: si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).