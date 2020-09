Grande Fratello Vip 2020: Antonella Elia e Pupo opinionisti

Da lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5 alle ore 21,20 torna il Grande Fratello Vip. Alla conduzione del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini con, al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia (che prende il posto di Wanda Nara) e Pupo. “Cosa mi aspetto da Pupo? Fafille, non andremo d’accordo, ci scanneremo”, le parole di Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip 2020. “L’indulgenza non è una delle mie doti primarie. Il fatto di aver partecipato mi aiuterà invece a scoprire e smascherare le dinamiche nascoste, le finzioni, le ipocrisie – ha proseguito -. Io ovviamente penso che ci siano delle gran brave persone, molto buone, dentro la Casa che magari non avranno maschere. Ma immagino anche che ci sarà chi finge, come è accaduto nella mia edizione. Se qualcuno indosserà una maschera sarò spietata”.

Concorrenti

Abbiamo visto gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2020, ma quali sono i concorrenti che vanno a formare il cast? Di seguito l’elenco completo:

Elisabetta Gregoraci

Fausto Leali

Enock Barwuah

Dayane Mello

Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck

Adua Del Vesco

Massimiliano Morra

Flavia Vento

Matilde Brandi

Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli

Stefania Orlando

Paolo Brosio

Fulvio Abbate

Myriam Catania

Denis Dosio

Francesca Pepe

Francesco Oppini

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

Streaming e tv

Abbiamo visto gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2020, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda in chiaro gratis su Canale 5. Ma non solo. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle ore 9 alle ore 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle ore 13,40 e tutti i giorni alle ore 00,40). Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

