Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi sarà eliminato?

GRANDE FRATELLO VIP 2020 ELIMINATI – Chi verrà eliminato oggi, 21 settembre, al Grande Fratello Vip 2020? Venerdì scorso sono finiti al televoto Fausto Leali e Massimiliano Morra. Come annunciato da Alfonso Signorini, però chi perderà tra i due non sarà eliminato ma andrà in nomination nuovamente con i concorrenti Vip che sono entrati nel corso della seconda puntata. Stasera però potrebbe essere severamente punito (squalificato?) Fausto Leali: il cantante bresciano, dopo lo scivolone con le affermazioni fatte su Mussolini qualche giorno fa, è stato di nuovo protagonista di uno spiacevole episodio. Durante una chiacchierata con gli altri compagni della casa, infatti, Leali avrebbe affermato che la parola “negro” per lui sta ad indicare la razza, mentre la parola “nero” il colore della pelle. A confermare l’indiscrezione il fatto che la produzione ha deciso di annullare il televoto “a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”.

Come si vota

Per votare Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà cliccarci e registrarsi per esprimere il proprio voto.

: Una volta entrati nell’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà cliccarci e registrarsi per esprimere il proprio voto. SITO WEB : Durante le puntate e la settimana, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, sarà possibile votare dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto. Il regolamento con tutti i dettagli è presente sul sito.

: Durante le puntate e la settimana, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, sarà possibile votare dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto. Il regolamento con tutti i dettagli è presente sul sito. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e partecipare al televoto. SMS: Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

