Grande Fratello 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Stasera, lunedì 31 marzo 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello 2024-2025. Si tratta della 18esima edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In tutto 22 concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Dove vedere il Grande Fratello 2024-2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La grande novità di quest’anno è la presenza della diretta h24 dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Alfonso Signorini va in onda su Canale 5 in prima serata con uno o due appuntamenti settimanali, il lunedì, il martedì o il giovedì, alle ore 21.35 circa. La finale va in onda questa sera, 31 marzo 2025. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Grande Fratello 2024-2025 streaming live

Potete seguire il Grande Fratello in diretta streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Inoltre grazie ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile seguire le vicende della Casa h24 e rimanere sempre aggiornati.