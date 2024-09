Grande Fratello 2024-2025: concorrenti, cast, conduttore, opinionisti, casa, location, nomination, eliminati, diretta, canale, quante puntate, durata, come si vota e streaming

Inizia il Grande Fratello 2024-2025. Il reality di Canale 5, giunto alla sua diciottesima edizione, parte il 16 settembre 2024 con la conduzione di Alfonso Signorini. Un cast tutto nuovo, composto da concorrenti vip e nip, che potremo seguire h24 nelle loro avventure all’interno della casa, che quest’anno cambia location. Novità anche tra le opinioniste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Conduttore e opinioniste

Alla conduzione troviamo confermatissimo Alfonso Signorini. Sarà lui il padrone di casa di questa diciottesima edizione del Gf. Novità invece tra le opinioniste. Confermata la giornalista e conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici. Al suo fianco debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello 2024-2025: concorrenti

Il cast di questa edizione vede un mix di concorrenti nip e vip. In tutto nella Casa del Grande Fratello ci saranno 22 concorrenti. Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, in una lunga convivenza forzata, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. Ecco i nomi annunciati finora, altri li scopriremo nel corso delle puntate.

Clarissa Burt, ex modella e attrice, è nota in Italia per aver sfilato per prestigiose maison e per essere apparsa in vari programmi televisivi accanto a personaggi iconici come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. A metà degli anni ’80, si trasferisce in Italia e si fa notare grazie a numerosi spot televisivi, debuttando poi al cinema nel film Caruso Pascoski (di padre polacco) diretto da Francesco Nuti. Un altro ruolo memorabile arriva nel 1990, quando è tra i protagonisti del film cult La storia infinita 2.

Clayton Norcross, attore americano conosciuto nel nostro Paese soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful; un ruolo che ha interpretato per ben 440 episodi. Dopo la sua esperienza in Beautiful, Norcross si è dedicato a numerosi progetti televisivi. In particolare, figurano alcune telenovelas argentine, come La donna del mistero e Milagros, che lo hanno reso un volto noto anche in Sud America.

Helena Prestes, modella brasiliana e ormai “esperta di reality”, entra a far parte del cast del Grande Fratello; in molti la ricorderanno per la partecipazione a Pechino Express, in coppia con l’amica Nikita Pelizon, e per la successiva esperienza all’Isola dei Famosi. Modella brasiliana 34enne, Helena è originaria di San Paolo, ha intrapreso la carriera di modella dopo gli studi, trasferendosi a Milano insieme al suo fedele cane Amy.

Iago Garcia: attore spagnolo, popolarissimo anche in Italia. A Londra, a 18 anni, decide che farà l’attore. Tornato a Madrid, studia alla prestigiosa Real Escuela de Arte Dramático. Gira spot pubblicitari, ma diventa una star grazie alla soap Amare per sempre. E, soprattutto, con Il Segreto: il suo Don Olmo Mesía, complesso e controverso, seduce il pubblico. In Italia, arriva e vince l’undicesima edizione di Ballando con le stelle (2016), in coppia con la ballerina Samanta Togni.

Jessica Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, cantante e musicista italiana. La sua passione per la musica nasce fin da bambina, quando inizia a suonare il basso all’età di 7 anni. Nel 1998 entra a far parte della band Eta Beta, che nel 2000 diventerà famosa con il nome di Gazosa. Il gruppo raggiunge il successo grazie al tormentone Www.mipiacitu.

Luca Calvani, conduttore televisivo e attore italiano, noto per i suoi ruoli in Un posto al sole, Don Matteo e Carabinieri. Luca Calvani nasce a Prato il 7 agosto 1974 e studia recitazione sia negli Stati Uniti che in Italia. Nei primi anni 2000, si fa notare partecipando a produzioni televisive come Distretto di polizia e al film di successo Le fate ignoranti.

Shaila Gatta, 28 anni, è una showgirl e ballerina italiana che ha guadagnato notorietà come velina in Striscia la notizia e come conduttrice di varie edizioni di Paperissima Sprint. Fin da giovane, Shaila ha coltivato una profonda passione per la danza, e nel 2015 ha preso parte alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. Classe’49, Enzo Paolo Turchi vanta una ricca carriera di successi. Negli anni ’70, dopo aver avviato una scuola di danza moderna, raggiunge una grande popolarità in televisione grazie alle sue esibizioni con Raffaella Carrà. La loro performance sulle note del Tuca Tuca, a Canzonissima, ha fatto la storia del panorama musicale e televisivo italiano.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, parteciperanno al Grande Fratello come unico concorrente. Pamela Petrarolo, nata a Roma il 10 novembre 1976, inizia la sua carriera televisiva da giovane con Domenica In e guadagna notorietà con Non è la Rai nel 1991. Oltre alla televisione, debutta nella musica con l’album Io non vivo senza te nel 1994, seguito da Niente di importante nel 1995. Anche Ilaria Galassi – nata ad Avezzano il 10 luglio 1976 – esordisce a Domenica In nel 1990 per poi farsi conoscere in Non è la Rai e nei suoi spin-off. Costretta a rinunciare al ruolo di velina a Striscia la Notizia, negli anni a seguire partecipa a telepromozioni e programmi come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Eleonora Cecere, nata il 10 ottobre 1978, si cimenta fin da giovane nella danza e nella recitazione, per poi entrare a far parte del cast di Non è la Rai.

Tommaso Franchi: nato nel 2000 a Siena. Idraulico appassionato del suo lavoro, è figlio di un ricco imprenditore del settore del pellame e dell’abbigliamento. È nipote di Niccolò Rigani, attuale capitano della contrada di Castelvecchio, una delle figure centrali nel mondo del Palio. La cosa lo rende una vera celebrità cittadina. Scommettete che questo NIP diventerà presto un VIP anche nella Casa?

Ilaria Clemente: altra NIP. Classe 1994, vive a Roma e si è laureata a La Sapienza. Ha frequentato un master in cybersecurity, grazie al quale ha intrapreso una carriera nel settore informatico. Ilaria ha una personalità allegra e solare e ama trascorrere il tempo in compagnia. Le piace far ridere gli altri e condividere momenti di gioia con la famiglia e gli amici.

Grande Fratello 2024-2025: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2024-2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;

accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza; Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;

è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli; Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;

è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto; Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

La casa: location

Grande novità di questa edizione è una Casa del Grande Fratello totalmente rinnovata e che cambia location. La Casa e lo studio non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. Una nuova casa dunque che si estende su 1.750 mq e uno studio tutto rinnovato.

Grande Fratello 2024-2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2024-2025? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale che potrebbe avvenire intorno a fine febbraio/marzo 2025. Le ultime edizioni del reality sono state extralarge e sono durate da settembre fino a fine inverno/inizio primavera dell’anno successivo. Anche questa edizione potrebbe quindi avere la stessa durata, ma molto dipenderà dal responso del pubblico. Ma quanto dura ogni puntata del Grande Fratello 2024-2025? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,45 alle ore 01,30 (circa). Previsti due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. La durata complessiva di ogni puntata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 4 ore.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2024-2025 in diretta tv e live streaming? Altra novità di questa edizione è il ritorno della diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 2024 con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).