Grande Fratello 2024-2025: la Casa e la nuova location. Dove si trova, studio

Tra le novità del Grande Fratello 2024-2025 c’è anche una nuova location per la Casa più spiata d’Italia. Ma dove si trova la Casa del Grande Fratello e lo studio? Un’edizione, la diciottesima del reality, che presenta grandi novità. Confermato il conduttore, Alfonso Signorini. Al suo fianco come opinioniste troviamo Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi. I concorrenti che si contenderanno il montepremi di 100mila euro sono in tutto 22, tra vip e nip.

Come detto la Casa e lo studio del Grande Fratello non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. “Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma – ha anticipato Signorini a Tv, Sorrisi e Canzoni -, e c’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la Casa, gli uffici sono vicini, in una sorta di “Villaggio del Grande Fratello”. Questo mi permetterà, durante la diretta, di fare per esempio più sorprese dentro la Casa”. Nuovi studi rinnovati e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

Streaming e tv

Abbiamo visto la location, ma dove vedere il Grande Fratello 2024-2025 in diretta tv e live streaming? Altra novità di questa edizione è il ritorno della diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 2024 con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).