Grande Fratello 2024-2025: le anticipazioni e ultime notizie della finale di oggi, 31 marzo. Concorrenti, finalisti

Questa sera, 31 marzo 2025, va in onda la finale del Grande Fratello 2024 2025, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo una lunghissima edizione. Chi sarà il vincitore? Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme chi sono i finalisti e tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

I finalisti del Grande Fratello 2024 2025 sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e soltanto una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Queste ultime due si sfideranno nell’ultimo televoto eliminatorio in programma in quest’ultima settimana. I finalisti si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, in una lunga convivenza forzata, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile.

Location

Abbiamo visto le anticipazioni e ultime notizie sul Grande Fratello 2024-2025, ma dove si trova (location) la Casa? Grande novità di questa edizione è una Casa del Grande Fratello totalmente rinnovata e che cambia location. La Casa e lo studio non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. Una nuova casa dunque che si estende su 1.750 mq e uno studio tutto rinnovato.