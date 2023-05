Chi era Grace Kelly, la moglie di Ranieri di Monaco

Chi era Grace Kelly, la moglie di Ranieri di Monaco ricordato a Oggi è un altro giorno? Grace Patricia Kelly, nota come Principessa Grace o anche come Grace di Monaco (Filadelfia, 12 novembre 1929 – Monaco, 14 settembre 1982), è stata un’attrice e modella statunitense naturalizzata monegasca.

Celebre star hollywoodiana, vinse l’Oscar alla miglior attrice per la pellicola La ragazza di campagna nel 1955. L’anno seguente, all’apice del successo, decise di abbandonare la carriera cinematografica per sposare il principe Ranieri III di Monaco, divenendo principessa consorte di Monaco. Madre dei principi Carolina, Alberto II e Stefania, morì in un incidente stradale nel 1982. L’incidente fu causato dallo sbandamento dell’auto da lei guidata in seguito alla perdita di conoscenza per un aneurisma cerebrale. Nonostante la breve carriera, l’American Film Institute la ha inserita al tredicesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Il suo matrimonio con il principe Ranieri III di Monaco, avvenuto il 19 aprile 1956, segnò il suo definitivo ritiro dalle scene cinematografiche.

La morte

Quali furono le cause della morte di Grace Kelly? Il 13 settembre 1982 Grace Kelly fu vittima di un grave incidente stradale. Diversamente dalla consueta abitudine di farsi accompagnare dall’autista, quel lunedì mattina fu lei stessa a guidare la vettura privata e ciò probabilmente dipese dal fatto che lei avesse fatto caricare in auto numerosi bagagli e cappelliere, in vista della sua partenza per Parigi, prevista per il giorno seguente. Nella vettura venne caricato anche un suo abito da sera da indossare per un ricevimento a Palazzo Grimaldi il giorno stesso, fatto stirare dalla governante nella residenza estiva di Roc Agel, dove la famiglia Grimaldi aveva appena concluso il periodo di vacanza. Per evitare che esso si sciupasse, lo fece posare sul divano posteriore dell’auto, lasciando liberi soltanto i due sedili anteriori.

La principessa si mise quindi alla guida della Rover 3500 V8 S marrone scuro in compagnia della figlia Stéphanie, seduta davanti sul sedile passeggero; lasciarono la villa di Roc Agel per il breve tragitto verso Monaco alle ore 9,30. La vettura percorse normalmente il consueto itinerario fino a immettersi sulla strada carrozzabile D37 in direzione di La Turbie-Cap-d’Ail. Intorno alle 9,45, in prossimità del pericoloso tornante detto coude du diable, l’ultimo prima della confluenza della D 37 con la Moyenne Corniche (D 6007), la principessa perse il controllo della vettura che, dopo aver sbandato notevolmente, sfondò il muretto di protezione, rovinò giù dalla scarpata capovolgendosi più volte e arrestò la sua caduta precipitando nel giardino di Villa Jean Pierre, una residenza privata situata una quarantina di metri più a valle.

La figlia Stéphanie, che sedeva accanto, riuscì a salvarsi, pur riportando ferite serie e diffuse fratture, ma fu la prima a essere estratta dall’automobile, rovesciata sul fianco destro, mentre le condizioni della madre Grace, già livida e priva di conoscenza, apparvero da subito disperate. La principessa fu immediatamente trasportata all’ospedale di La Colle, dove venne operata d’urgenza dal primario di chirurgia, il professor Jean Duplay. Tuttavia, per tutta la notte intera e il giorno successivo, ogni tentativo di rianimazione per lei fu inutile e l’emorragia cerebrale, ormai troppo estesa, la portò al decesso alle ore 22,30 del giorno seguente.

Dopo quasi due giorni di apprensione da parte della popolazione monegasca e non solo, la notizia ufficiale della sua scomparsa venne divulgata ufficialmente soltanto il giorno successivo e per alcuni giorni fu proclamato a Monaco il lutto cittadino. Aveva 52 anni.