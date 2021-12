Gomorra 5 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky arriva la terza puntata della quinta (5) e ultima stagione di Gomorra, quella che segnerà la resa dei conti tra i protagonisti della serie cult prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film. La regia è divisa tra Marco D’Amore (attore che interpreta Ciro, già alla direzione di due episodi della quarta stagione e del film L’Immortale, spin off di grande successo dedicato al suo personaggio e prodotto da Cattleya e Visioni Distribution) e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. D’Amore dirige i primi 5 episodi e il nono, Cupellini il 6, il 7, l’8 e il 10. Entrambi sono anche supervisori artistici. La serie è girata tra Napoli, Riga e Roma. Dove vedere la terza puntata di Gomorra 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda sui canali Sky: Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema Uno il venerdì sera alle ore 21,15. Per il momento non è prevista la messa in onda in chiaro su Tv8.

Gomorra 5 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e su NOW. Ma non finisce qui. On demand possono essere recuperati tutti gli episodi della quinta stagione (dopo la messa in onda) e tutti gli episodi delle quattro stagioni precedenti.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la terza puntata di Gomorra 5, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 10 episodi probabilmente divisi in cinque serate. Ecco la programmazione: