Gold run – L’oro di Hitler: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, lunedì 4 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda il film Gold run – L’oro di Hitler, pellicola norvegese del 2022 diretta da Hallvard Braein. Ma vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Primavera 1940. La Germania invade la Norvegia e punta dritto alla sua riserva d’oro. A Fredrik, segretario del partito laburista, viene ordinato di svolgere una missione pericolosa e top secret: spostare 50 tonnellate d’oro per raggiungere un convoglio di navi alleate. Il futuro della Norvegia è nelle sue mani e in quelle delle valorose persone che lo aiuteranno. Da una storia vera.

Gold run – L’oro di Hitler: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Hallvard Braein. Nel cast troviamo attori noti come Axel Boyum, Thorbjorn Harr, Anatole Taubman, Lars Berge, Ida Elise Broch, Sven Nordin, Gard B. Eidsvold, Karin Klouman, Morten Svartveit.

Streaming e tv

Dove vedere Gold run in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rete 4 questa sera, 4 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.