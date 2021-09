Godzilla 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 6 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Godzilla 2 – King of the Monsters, film del 2019 diretto da Michael Dougherty. La pellicola, sequel del film del 2014 Godzilla, è interpretata da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Bradley Whitford, Charles Dance, Millie Bobby Brown, O’Shea Jackson Jr., Sally Hawkins, Thomas Middleditch, Zhang Ziyi, Aisha Hinds, Anthony Ramos e David Strathairn; gli unici attori a far ritorno dal film precedente sono Hawkins, Watanabe e Strathairn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La paleobiologa Emma Russell lavora per l’organizzazione cripto-zoologica Monarch per rintracciare e studiare i titani, giganteschi mostri simili a divinità che un tempo dominavano la Terra. Lei e sua figlia Madison assistono alla nascita di una larva gigante soprannominata Mothra. Emma calma la creatura con il dispositivo ORCA che è in grado di emettere frequenze che solo i titani possono ascoltare. Mothra diventa docile, finché un’organizzazione di eco-terroristi, guidata da Alan Jonah, attacca il sito e rapisce sia Emma che Madison. Mothra riesce a fuggire e a formare un bozzolo sotto una cascata. Gli scienziati e i soldati della Monarch, guidati da Ishirō Serizawa e Vivienne Graham, mettono in contatto Mark, l’ex marito di Emma, per rintracciare lei e la figlia. Mark che è stato il progettista del prototipo dell’Orca è il solo che può trovarla e distruggerla, poiché è diventata un’arma che potrebbe controllare i titani come Godzilla. Mark, tuttavia, intende seguire il gruppo solo per ritrovare la sua famiglia e del resto non gli importa.

Godzilla 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Godzilla 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kyle Chandler: Mark Russell

Vera Farmiga: dott.ssa Emma Russell

Ken Watanabe: dott. Ishiro Serizawa

Bradley Whitford: dott. Rick Stanton

Charles Dance: col. Alan Jonah

Millie Bobby Brown: Madison Russell

O’Shea Jackson Jr.: agente Jackson Barnes

Aisha Hinds: colonnello Diane Foster

David Strathairn: ammiraglio William Stenz

Sally Hawkins: dott.ssa Vivienne Graham

Zhang Ziyi: dott.ssa Ilene Chen / dott.ssa Ling Chen

Joe Morton: dott. Houston Brooks

CCH Pounder: senatrice Williams

Thomas Middleditch: Sam Coleman

Elizabeth Ludlow: tenente Lauren Grffin

Anthony Ramos: sergente Anthony Martinez

Jonathan Howard: Asher

Streaming e diretta tv

Dove vedere Godzilla 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it