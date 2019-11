Godfrey Gao, chi era l’attore morto durante le riprese di un reality show: il suo ruolo più amato in Shadowhuters

Verrà per sempre ricordato come lo stregone Magnus Bane nel film Shadowhunters: Godfrey Gao si è spento prematuramente a 35 anni, dopo aver accusato un malore durante le riprese di un programma televisivo.

L’attore era sul set di Chase Me, un reality show girato a Singapore che vede partecipare in genere delle star orientali divise in due gruppi: gli inseguitori (chaser) e i fuggitivi (runner). Nella notte italiana del mercoledì 27 novembre, Godfrey Gao era nel team dei fuggitivi, ma quella corsa è stata fatale per lui.

Avvertito il malore, l’attore si è accasciato al suolo a causa di un arresto cardiaco. A nulla è servita la corsa in ospedale: come riportato dall’agenzia che rappresentava Gao, l’attore è stato dichiarato morto dopo tre ore dall’arrivo in ospedale.

Godfrey Gao, chi era l’attore che ha interpretato Magnus Bane in Shadowhunters

Il suo era un nome d’arte, registrato all’anagrafe come Gao Yixiang, l’attore è nato il 22 settembre 1984 a Taipei. Nato da mamma malese e papà taiwanese, Gao si è poi trasferito con la famiglia a Vancouver (Canada) a soli 9 anni e ha studiato alla Capilano University.

In seguito, ormai adulto, ha fatto ritorno in Taiwan dove ha lavorato come modello a partire dal 2004. Nel 2011, ha conquistato un nuovo record perché è stato il primo modello asiatico ad apparire in una campagna di Louis Vuitton.

Ma Godfrey Gao è stato un volto amato sul piccolo e grande schermo. Il ruolo che gli ha permesso di conquistare una certa notorietà a livello internazionale è stato quello di Magnus Bane, lo stregone eccentrico del film Shadowhunters (diventata poi una serie tv con un differente cast) innamorato di Alexander Lightwood.

Il personaggio di Magnus Bane è uno dei più amati della saga letteraria di Cassandra Clare, dalla quale hanno preso spunto i vari adattamenti (sia cinematografici che televisivi). A Magnus è stato dedicato anche uno spin-off, una raccolta di racconti intitolata “Le cronache di Magnus Bane”.

Gao ha prestato anche la sua voce al cast di Toy Story 3, mentre in tv ha recitato in The Magicians of Love nel 2006 e Momo Love nel 2009. Avrebbe preso parte alla nuova edizione di Chase Me e invece è stato stroncato da un arresto cardiaco.