Gloria: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Gloria, la serie tv diretta da Fausto Brizzi, tratta dalla sceneggiatura originale di Roberto Proia “Vorrei vedere te”, con protagonista Sabrina Ferilli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio in onda stasera conosceremo Gloria Grandi è una ex-diva del cinema degli anni ’90 sul viale del tramonto in perenne conflitto con tutti. E’ fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo. Un evento inaspettato però sconvolge la sua vita.

Nel secondo episodio della prima puntata, Manlio suggerisce a Gloria di sfruttare la situazione per attrarre l’attenzione dei media. Oltre alla luce della ribalta, Gloria ritrova anche Alex, suo ex-marito.

Gloria: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Gloria, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Gloria Grandi

Massimo Ghini: Manlio de Vitis

Sergio Assisi: Alex Pellegrini

Emanuela Grimalda: Iole

Fiorenza D’Antonio: Lucilla Altieri

Martina Lampugnani: Emma

Luca Angeletti: Sergio

David Sebasti: Filippo

Massimo De Lorenzo: il Prof. Fossati

Eugenio Franceschini: Gabriele De Marchi

Adolfo Margiotta: Michele

Giorgia Salari: Daniela

Settimo Palazzo: l’agente Lo Cascio

Filippo Laganà: Ricky

Teresa Federico: Morena

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.