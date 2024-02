Gloria: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Gloria, la serie tv diretta da Fausto Brizzi, tratta dalla sceneggiatura originale di Roberto Proia “Vorrei vedere te”, con protagonista Sabrina Ferilli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gloria Grandi, una delle grandi dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo.

Cinque anni dopo, però, si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari per le creme alla bava di lumaca. Gloria è una tigre inferocita. Non accetta che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata e a poco servono le rassicurazioni della sua fidata assistente Iole, dell’ex marito ancora molto innamorato di lei e della figlia Emma.

Gloria si sente sconfitta: il telefono ha smesso di squillare, sembra destinata all’oblio e la concorrenza di attrici più giovani si fa sentire. Ma, come diceva Shakespeare, “Non c’è furia dell’inferno peggiore di una donna respinta” e Gloria intende riprendersi il posto che è suo di diritto. Complice un errore medico, il suo mefistofelico agente ha un’idea tanto brillante quanto meschina. E l’idea funziona…

Gloria: il cast

Abbiamo visto la trama di Gloria, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Gloria Grandi

Massimo Ghini: Manlio de Vitis

Sergio Assisi: Alex Pellegrini

Emanuela Grimalda: Iole

Fiorenza D’Antonio: Lucilla Altieri

Martina Lampugnani: Emma

Luca Angeletti: Sergio

David Sebasti: Filippo

Massimo De Lorenzo: il Prof. Fossati

Eugenio Franceschini: Gabriele De Marchi

Adolfo Margiotta: Michele

Giorgia Salari: Daniela

Settimo Palazzo: l’agente Lo Cascio

Filippo Laganà: Ricky

Teresa Federico: Morena

Location

Dove è stata girata (location) Gloria? L’ambientazione principale della serie tv è Roma, dove si svolgono i fatti narrati e dove vive la protagonista.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gloria su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 19 febbraio; la terza e ultima martedì 27 febbraio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 19 febbraio 2024

Seconda puntata: lunedì 26 febbraio 2024

Terza puntata: martedì 27 febbraio 2024

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.