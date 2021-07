Gli ultimi fuorilegge: trama, cast e streaming del film

Stasera, 1 luglio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Gli ultimi fuorilegge, film del 2019 con la regia di Ivan Kavanagh. Nel cast John Cusack, Emile Hirsch, Danny Webb, Déborah François, Antonia Campbell-Hughes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di fuorilegge guidata da Dutch Albert (John Cusack) prende il controllo di una pacifica cittadina della frontiera americana. Patrick Tate (Emile Hirsch), un impresario di pompe funebri irlandese, ne trae vantaggio fino a quando non sarà la sua stessa famiglia, composta dalla moglie e due bambini, a essere messa in pericolo costringendolo ad imbracciare le armi e dichiarare guerra al gruppo di fuorilegge.

Gli ultimi fuorilegge: trama, cast e streaming del film

Abbiamo visto la trama de Gli ultimi fuorilegge, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori:

John Cusack

Emile Hirsch

Danny Webb

Déborah François

Antonia Campbell-Hughes

Streaming e tv

Dove vedere Gli ultimi fuorilegge in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 luglio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.