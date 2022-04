Gli eredi della terra: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Da domenica 24 aprile 2022 alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Gli eredi della terra, serie tv evento in tre puntate che accompagneranno il pubblico nella suggestiva Barcellona del tardo Medioevo, per raccontare una storia ricca di suspence e pathos tratta dall’omonimo bestseller dello scrittore Ildefonso Falçones. La fiction è il sequel della fortunatissima La Cattedrale del Mare. Ambientata nell’affascinante cornice della Catalogna, la serie è prodotta da Diagonal Televisión e Atresmedia Televisión ed è stata sceneggiata da Rodolf Sirera, Sergio Barrejón, Antonio Onetti, Macu Tejera e Miriam García. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda serata (delle tre previste) che Canale 5 dedica alla miniserie spagnola vengono proposti gli episodi “Ferita, “Schiavi” e “Beatriz”. Vediamo inizialmente un Hugo Llor ancora spaesato e alla ricerca del suo ruolo nel mondo: la consapevolezza del ragazzo comincia a manifestarsi quando Roger Puig – appartenente alla famiglia che ha assassinato Arnaud Estanyol, nonché responsabile dei malumori del popolo – gli offre un lavoro di enologo nella cantina del suo Palazzo. Il protagonista della storia capisce che si tratta di una occasione unica (ma molto pericolosa) per vendicarsi della morte del suo maestro. Non tutto va però per il verso giusto e Hugo viene arrestato: a questo punto Caterina, innamorata del ragazzo, chiede ufficialmente di farlo rilasciare. La ragazza non ha però fatto ancora i conti con la sua amica Caterina, a sua volta invaghita del giovane. Nel frattempo vediamo Barcha compiere un’azione di buona volontà, ma che potrebbe avere ripercussioni rovinose per Mercè e la sua famiglia.

Gli eredi della terra: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Gli eredi della terra, ma qual è il cast completo della fiction? Il cast, diretto da Jordi Frades, mantiene interpreti storici come Aitor Luna o Michelle Jenner (Arnau Estanyol e Isabel) e vanta la presenza di due attori molto amati in Spagna come in Italia: Yon González (Grand Hotel, Le ragazze del centralino) e Elena Rivera (Le verità nascoste, Inés dell’anima mia). Ma vediamo il cast completo con i rispettivi ruoli:

Yon González: Hugo Llor

Mercedes León: Barcha

Javier Iglesias: Baraka

Elena Rivera: Caterina Llor

Michelle Jenner: Mar Estanyol

Aria Bedmar: Mercè

Joan Carles Bestard: Cubero de Sitges

Aitor Luna: Arnau Estanyol

Streaming e tv

Dove vedere Gli eredi della terra in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.