Gli Aristogatti: trama, personaggi, doppiatori italiani e streaming 

Questa sera, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gli Aristogatti (The Aristocats), film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman. È un film d’animazione prodotto dalla Walt Disney Productions, che presenta nell’edizione originale le voci di Phil Harris, Eva Gabor e Sterling Holloway. Il film è noto per essere stato l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney stesso, e il primo prodotto dopo la sua morte nel 1966 (egli aveva tuttavia lavorato alle prime versioni del soggetto de Le avventure di Bianca e Bernie nel 1962). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Parigi, 1910. Nella magione della cantante lirica in pensione Madame Adelaide Bonfamille vivono una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet, insieme al gangster Edgar. La signora fa testamento con l’avvocato Georges Hautecourt, un suo vecchio ed eccentrico amico, indicando che, siccome non ha parenti in vita, desidera che la sua fortuna sia lasciata ai suoi gatti, che la terranno fino alla loro morte, dopo la quale andrà a Edgar.

Il gangster sente ciò dalla sua camera e, non essendo disposto ad aspettare che i gatti muoiano naturalmente per ereditare gli averi della signora, architetta un malefico piano per rimuovere i gatti dalla posizione di eredità.

Edgar mette quindi un sonnifero nel loro cibo, per poi metterli in una cesta e dirigersi con una motocarrozzetta verso la campagna parigina per abbandonarli. Durante il tragitto però si ritrova involontariamente ad attraversare una tenuta sorvegliata da due cani da caccia di nome Napoleone e Lafayette, che gli tendono una vera e propria imboscata. Nonostante Edgar ne esca sconfitto, riesce comunque a fuggire, lasciando però dietro di sé l’ombrello, le scarpe, il cappello, la cesta dei gatti e il sidecar della moto. I gatti rotolano insieme alla cesta sulla sponda di un fiume e rimangono illesi, ma bloccati in campagna. Nel frattempo, in città, Adelaide, il topo Groviera e la cavalla Frou-Frou scoprono la loro assenza.

Il mattino seguente, Edgar mostra a Frou-Frou (e inconsapevolmente anche a Groviera) un giornale dove viene riportata la notizia del rapimento di Duchessa e dei suoi cuccioli, secondo il quale il rapitore non è però ancora stato scoperto. Il gangster, vantandosi del suo gesto, svela quindi loro la verità, accorgendosi però di aver lasciato in campagna gli oggetti che rappresentano indizi che potrebbero far risalire a lui e portarlo ad essere incriminato, quindi la stessa sera si precipita a recuperarli.

Gli Aristogatti: personaggi e doppiatori italiani

Renzo Montagnani: Romeo

Melina Martello: Duchessa (dialoghi)

Gianna Spagnulo: Duchessa (canto)

Oreste Lionello: Groviera, George Hautecourt

Corrado Gaipa: Scat Cat

Lorenzo Spadoni: Shun Gon

Renato Cortesi: Hit Cat, Lafayette

Nino Scardina: Peppo

Emanuela Rossi: Bizet

Cinzia De Carolis: Minou

Riccardo Rossi: Matisse

Clelia Bernacchi: Frou-Frou

Mario Feliciani: Napoleone

Solvejg D’Assunta: Adelina Bla Bla

Angiolina Quinterno: Guendalina Bla Bla

Wanda Tettoni: Adelaide Bonfamille

Renato Turi: Gangster Edgar

Gianni Bonagura: zio Reginaldo

Dove vedere Gli Aristogatti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 31 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.