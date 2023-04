Gli arancini di Montalbano: la trama dell’episodio del Commissario Montalbano su Rai 1 (replica), 4k

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, alle ore 21.25 su Rai 1 in prima serata e in replica va in onda Gli arancini di Montalbano, episodio della saga ideata da Andrea Camilleri de Il Commissario Montalbano. Sarà l’occasione per gustare di questo episodio, tra i primi trasmessi dalla Rai, in versione restaurata in 4K. Nel cast, oltre a Luca Zingaretti, troviamo tra gli altri Francesco Foti, Fabio Costanzo, Gigio Morra e Ciccino Sineri. Ma di cosa parla Gli arancini di Montalbano? Vediamo la trama della puntata di questa sera, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1.

Trama: di cosa parla

È pieno inverno, si avvicina il giorno di Capodanno e il Commissario Montalbano riceve inviti per passare la serata del Veglione. Con pochissima voglia di andare a Parigi con Livia, Salvo viene invitato da Adelina, la signora che gli prepara i pranzi e gli sistema la casa, contenta di poter festeggiare la fine dell’anno con i due figli che sono contemporaneamente ed eccezionalmente fuori di prigione.

In questo contesto il commissario si ritroverà ad indagare sulla morte – fatta passare per un semplice incidente – dei coniugi Pagnozzi, precipitati con la loro auto in un burrone. Sarà proprio uno dei pregiudicati figli di Adelina, Pasquale, nel frattempo tornato in galera per furto nella villa delle due vittime, ad aiutare il protagonista a risolvere il caso. Verrà fuori che l’assassino è Calogero Picone detto Gerry, figlio illegittimo del signor Pagnozzi nato dalla relazione con una domestica; complici del delitto la compagna di Calogero e suo figlio, desiderosi di vendetta dopo aver passato una vita a vivere di stenti. Una volta svelata la verità, il commissario si impegnerà per far tornare momentaneamente libero Pasquale e i due andranno insieme alla festa di fine anno a casa di Adelina, dove mangeranno i suoi prelibati arancini.

Streaming e tv

Dove vedere Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima serata oggi – lunedì 17 aprile 2023 – alle ore 21.15. Anche in 4K sul canale 210 di Tivùsat. Se non vi trovate a casa al momento della messa in onda de Gli arancini di Montalbano o non avete un televisore, non disperate: potete comunque seguire la puntata in streaming.

La fiction infatti è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Per accedere, basta collegarsi sul sito internet di RaiPlay o sull’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS, ma anche su smart tv. Sempre su RaiPlay sarà possibile, dal giorno dopo la messa in onda, rivedere l’intera puntata on demand in qualsiasi momento.