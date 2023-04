Gli arancini di Montalbano: trama e cast dell’episodio del Commissario Montalbano su Rai 1, 4k, replica, anticipazioni, streaming

Gli arancini di Montalbano è l’episodio della saga de Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1 questa sera, 17 aprile 2023, in replica in prima serata dalle 21.15, anche da vivere con la magia del 4K. Si tratta infatti della versione restaurata in altissima definizione, visibile tramite il canale Rai 4K, di quello che è stato uno tra i primi film di Montalbano mandati in onda dalla Rai nell’autunno del 2002. La regia è di Alberto Sironi e ovviamente come protagonista troviamo Luca Zingaretti. Di seguito la trama, di cosa parla, il cast e dove vedere in streaming Gli arancini di Montalbano.

Trama

I corpi del commendator Pagnozzi e della sua giovane moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare ad un normale incidente. Ma ci sono dei particolari che non tornano. Per esempio: perché la donna ha le unghie delle mani spezzate? Stefania è la seconda moglie del commendator Pagnozzi, costruttore edile colluso con la mafia. La donna, molto più giovane e assai attraente, lo ha sposato per i soldi. Erede delle fortune di Pagnozzi è il figlio Giacomo, un giovane nullafacente, gracile e pieno di odio per il padre, grande donnaiolo. La villa dei Pagnozzi è stata svaligiata la sera stessa dell’incidente. I sospetti si dirigono subito sugli operai albanesi che lavorano nei cantieri di Pagnozzi e che stanno ristrutturando la villa. In casa di uno di loro, Ilir, viene trovato un pezzo della refurtiva.

Per il questore Bonetti Alderighi il caso è risolto. Gli albanesi hanno svaligiato la villa e poi hanno ucciso i coniugi Pagnozzi simulando l’incidente. Ma Montalbano ha capito che le cose non sono andate così. Su un’audiocassetta recapitata a Montalbano è incisa una telefonata nella quale Stefania si rivolge al figlio di Pagnozzi dicendo che l’indomani, liberatisi del padre, saranno finalmente liberi di amarsi.

Ma Pasquale, il figlio della donna delle pulizie di Montalbano, vero autore del furto nella villa, non riconosce in Giacomino l’uomo che ha visto trafficare con l’auto la sera dell’incidente. Se Giacomo non è colpevole, a chi si rivolgeva Stefania nella telefonata? Montalbano, sapendo dei legami di Pagnozzi con la cosca dei Sinagra, va a parlare con il vecchio don Balduccio. Così viene a sapere che trent’anni prima una cameriera dei Pagnozzi, una donna bellissima, era stata allontanata dalla moglie dell’ingegnere. La donna, incinta, aveva trovato lavoro presso un avvocato di Montelusa. Spetterà come sempre al Commissario Montalbano ricostruire i fatti.

Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Gli arancini di Montalbano? Protagonisti grandi attori che fanno parte della saga ideata dal maestro Andrea Camilleri e con protagonista Luca Zingaretti. Troviamo poi Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Isabel Sollman, Giacinto Ferro, Ciccio Sineri, Gigio Morra, Barbara Mautino.

Streaming e tv

Dove vedere Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima serata oggi – lunedì 17 aprile 2023 – alle ore 21.15. Anche in 4K sul canale 210 di Tivùsat. Se non vi trovate a casa al momento della messa in onda de Gli arancini di Montalbano o non avete un televisore, non disperate: potete comunque seguire la puntata in streaming.

La fiction infatti è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Per accedere, basta collegarsi sul sito internet di RaiPlay o sull’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS, ma anche su smart tv. Sempre su RaiPlay sarà possibile, dal giorno dopo la messa in onda, rivedere l’intera puntata on demand in qualsiasi momento.