Mondiali Qatar 2022: come vedere le partite in 4K, il canale Rai

I mondiali di calcio 2022 in Qatar sono anche in 4K sulla Rai, su digitale terrestre e satellite. Ma come fare per vedere il canale Rai 4K e godere dell’ultra HD per le partite della massima competizione calcistica? Qual è il numero del canale e come fare per sintonizzarlo? Ve lo diciamo subito. Bisognerà avere una tv di ultima generazione e una connessione a internet. A questo punto potete collegarvi sul canale 101 del digitale terrestre ed assistere alla visione dei match dei Mondiali di Qatar 2022 in 4K.

Come funziona

Il canale si serve di internet per ricevere il segnale in altissima definizione. Per accedere al nuovo canale in Ultra HD e godere dello spettacolo dei Mondiali in 4K vi consigliamo innanzitutto di effettuare una risintonizzazione completa delle frequenze della vostra tv. Dopo di che posizionatevi al tasto 101 del vostro televisore sul digitale terrestre. Vi servirà avere un televisore che supporta l’altissima definizione e che si connetta a internet con banda larga. Rai 4K, infatti, utilizza un segnale ibrido che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 – la tecnologia nata con lo scopo di affiancare alla trasmissione tradizionale del digitale terrestre, satellitare o via cavo alcuni servizi smart grazie al collegamento alla rete – per garantire la visione ad altissima definizione.

Servirà inoltre una buona connessione a internet visto che appunto si tratta di un ibrido che codifica il segnale e lo passa sul digitale terrestre. Rai 4K sarà inoltre visibile sulla app Rai disponibile sulle smartTv, o cliccando il tasto mostrato sullo schermo durante la visione dei canali Rai del digitale terrestre, attivando in automatico il collegamento con l’app. Ovviamente la tv deve avere una risoluzione in 4K. Rai 4K sarà anche disponibile al canale 210 di Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che permette di vedere i canali della tv digitale terrestre.

Streaming e tv

Abbiamo visto come vedere le partite dei Mondiali Qatar 2022 su Rai 4K, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.