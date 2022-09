Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà: lo show comico su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

La simpatia travolgente di Giuseppe Giacobazzi in prima serata su Italia 1, questa sera, 29 settembre 2022, con l’ultimo appuntamento di Italia 1 on stage. Lo show Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà vede protagonista il comico romagnolo, divenuto noto al grande pubblico grazie a Zelig. Si tratta come detto del quarto e ultimo appuntamento con gli speciali di Italia 1 on stage, che nelle scorse settimane sono stati dedicati agli spettacoli di Max Angioni, Andrea Pucci e Maurizio Battista. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Nel quarto e ultimo appuntamento di Italia 1 on stage, in onda stasera, 29 settembre 2022, su Italia 1, protagonista è Giuseppe Giacobazzi. Lo spettacolo intitolato Gran varietà è stato registrato lo scorso 30 agosto al teatro Masini di Faenza. Sarà quindi un’occasione per il pubblico romagnolo (e non solo) di ridere grazie alla coinvolgente comicità dell’artista nato ad Alfonsine, e che si è fatto conoscere in tutta Italia grazie alla partecipazione a trasmissioni tv di successo come Zelig. Sarà un varietà sui generis, con monologhi inediti, esilaranti cavalli di battaglia, duetti con ospiti a sorpresa e continui scambi con il pubblico. Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, presenterà una serie di sketch divertenti e nuovi e alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso famoso.

Streaming e tv

Dove vedere Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà? Lo show comico va in onda questa sera, 29 settembre 2022, su Italia 1 dalle 21.20. Se non siete in casa potete seguirlo su MediasetPlay.