Giovanna Botteri a Sanremo 2021: biografia, marito, figli e cachet per il Festival

C’è anche Giovanna Botteri tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è la giornalista che prenderà parte alla kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), quest’anno in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.

Biografia

Giovanna Botteri nasce a Trieste il 14 giugno del 1957. Figlia del giornalista Guido Botteri, ex direttore della sede Rai Friuli-Venezia Giulia, sua madre è di origine montenegrina. La Botteri, infatti, oltre all’inglese e il francese parla correttamente anche il montenegrino. Dopo la laurea in Filosofia ottenuta con il massimo dei voti all’Università degli Studi di Trieste, ha successivamente ottenuto un dottorato in Storia del cinema presso la prestigiosa università di Parigi, La Sorbona.

Dopo gli studi, Giovanna Botteri inizia la sua attività giornalistica nel 1983 presso i giornali Il Piccolo e l’Alto Adige. Due anni dopo, inizia a lavorare per la Rai di Trieste, prima alla radio e poi alla televisione. Nel 1986 realizza per Rai 3 uno speciale su Margherita Hack e successivamente diventa collaboratrice del programma d’approfondimento di Michele Santoro, Samarcanda. Nel dicembre del 1988, invece, entra nella redazione esteri del Tg3.

Iscritta all’Albo dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia dal 1990, come inviata ha seguito numerosi avvenimenti internazionali: dal crollo dell’Unione Sovietica alla guerra in Bosnia. Negli anni Duemila, dopo aver seguito il G8 di Genova nel 2001, viene inviata in Afghanistan dove segue il conflitto che ha portato al rovesciamento del regime talebano. Successivamente segue la seconda guerra del Golfo durante la quale firma in esclusiva mondiale sia l’inizio dei bombardamenti su Baghdad il 20 marzo 2003, sia l’arrivo dei carri armati statunitensi il 9 aprile.

Rientra in Italia dove, dal 2004 al 2006, conduce l’edizione delle 19 del Tg3, mentre dal 2007 al 2019 è corrispondente dagli Stati Uniti. Terminata questa esperienza, nell’agosto 2019 diviene corrispondente dalla Cina, occupandosi, tra la fine del 2019 e il 2020, principalmente della pandemia di Covid, che ha avuto origine a Wuhan.

Giovanna Botteri, la vita privata: marito e figli

Giovanna Botteri è una persona molto riservata, che non ama parlare della sua vita privata. Di lei si sa che ha una figlia, Sarah Ginevra, avuta con l’ex marito Lanfranco Pace, anche lui giornalista, dal quale Giovanna Botteri si è separata nel 2020.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Quanto guadagna: lo stipendio della giornalista e il cachet di Sanremo 2021

Ma quanto guadagna Giovanna Botteri? Quando lavorava come corrispondente dagli Stati Uniti, la giornalista guadagnava 200mila euro l’anno, ovvero circa 200mila dollari l’anno. Anche come corrispondente dalla Cina, la reporter dovrebbe guadagnare più o meno la stessa cifra.

Qual è stato, invece, il suo cachet per il Festival di Sanremo 2021? I compensi dei protagonisti della kermesse non sono stati resi noti. Secondo indiscrezioni, però, Fiorello e Ibrahimovic, presenti in tutte le puntate, dovrebbero guadagnare 50mila euro a puntata, mentre alla co-conduttrici e agli ospiti dovrebbe essere destinato un compenso di circa 25mila euro.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’abito di Orietta Berti per la serata finale del Festival: look, stilista Sanremo 2021, gli abiti di Serena Rossi al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, l’abito di Willie Peyote per la serata finale del Festival