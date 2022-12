Giorno di scuola, il testo della canzone di Romeo & Drill a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Giorno di scuola, la canzone di Romeo & Drill in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Mi suoni, mi smembri

sei quadri e affreschi.

Ho preso i nostri bagagli

lasciato dentro ricordi

pensavo bene a lasciarti le cose che non sopporti.

Resti fissa, un tatuaggio,

un fiore cresce sempre sull’asfalto.

Un fiore cresce

come cresce quello che proviamo sempre,

il seme fuoriesce da un salice piangente.

E mi chiami solo per un secondo,

quel secondo

sai che ti giro intorno

e prendo spunto da te.

Sei come il mio primo ultimo giorno di scuola.

Una canzone sotto le lenzuola,

cosa ti aspetti ancora?

Vorrei, fare un giro

sì ma sopra di te

tra le vie tra gli Champs-Élysées.

Ti ricordi quella volta

prega a fare le tre

ora non le fai più con me.

Sai che ti odio davvero

dai, credi all’amore vero.

Hai le foto mie

ma tanto non le guardi più,

pensi che sia vero

invece era solo un déjà-vu

Mai prendo quelle distanze

hai foto delle vacanze.

Guarda la finestra

specchiati nel giorno

eri bella ieri,

oggi sembri il mio tramonto.

E mi chiami solo per un secondo,

quel secondo

sai che ti giro intorno

e prendo spunto da te.

Sei come il mio primo ultimo giorno di scuola.

Una canzone sotto le lenzuola,

cosa ti aspetti ancora?

Vorrei fare un giro

sì ma sopra di te

tra le vie tra gli Champs-Élysées.

Ti ricordi quella volta

prega a fare le tre

ora non le fai più con me.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.