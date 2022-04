Giochi di potere: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 19 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Giochi di potere, film drammatico/thriller del 2018 diretto da Per Fly con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Michael (Theo James), un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma “Oil for Food”. Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai dovuto scoprire, mettendo a repentaglio tutto, persino la propria vita e quella della donna che ama? Michael si ritrova in un Iraq che, nell’atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle sue riserve di petrolio. Michael cercherà risposte nell’unica persona di cui è convinto di potersi fidare, Pasha (Ben Kingsley), suo capo ed esperto diplomatico. Ma quanto più inizia a scoprire i dettagli, più comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. L’unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato.

Giochi di potere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Giochi di potere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Theo James: Michael

Ben Kingsley: Pasha

Jacqueline Bisset: Christina Dupre

Rossif Sutherland: Trevor

Rachel Wilson: Lily

Brian Markinson: Rasnetsov

Belçim Bilgin: Nashim

Daniela Lavender: Ruth

Aidan Devine: Justin Cutter

Streaming e tv

Dove vedere Giochi di potere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.