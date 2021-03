Gio Evan, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Gio Evan è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021, con il brano Arnica. Un cantante forse poco noto al grande pubblico, ma pronto a stupire sul palco dell’Ariston. Conosciamo meglio chi è Gio Evan: le sue canzoni, la carriera, le opere, la biografia, le frasi e la vita privata.

Biografia

Nato a Molfetta (comune della città metropolitana di Bari), il 21 aprile del 1988, il suo vero nome è Giovanni Giancaspro. Artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada, durante gli anni che vanno dal 2007 al 2014 intraprende viaggi che lo porteranno in India, in tutta Europa e in tutto il Sud America, con l’aiuto di una bicicletta. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto, dai quali riceverà iniziazioni sciamaniche e attivazioni al mondo vibrazionale e terapeutico. (In Argentina verrà battezzato come “Gio Evan” da un Hopi).



Grazie a queste esperienze si formerà, creando così una personalità molto forte e complessa. Si avvicina al surrealismo (da lui definito “sopra al reale”) al nonsense, al gioco sacro, alla parola-terapia e al lavoro sull’anima tramite le potenze dell’arte. Nel 2008 scrive il primo libro di Gio Evan, “Il florilegio passato” in India. Racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Denota una forte ricerca spirituale e poetica visionaria mantenendo viva una sana comicità.

Nel 2012 e 2013 Gio Evan fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco “Cranioterapia”, registrato in casa in qualità del tutto discutibile. Il genere è uno di quelli che non permette classificazioni. È un cantautorato onirico, accompagnato a tratti da armonie Blues.

Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo“. Si tratta di attacchi poetici, un’esposizione artistica non autorizzata. Comincia a usare le città in cui si trova a passare come proprie mostre da visitare. Il progetto comincia a suscitare curiosità da parte di molti. Pubblica con Narcisuss il suo secondo libro e primo romanzo “La bella maniera”.

Nel 2015 Gio Evan – cantante in gara a Sanremo 2021 – scrive e dirige “OH ISSA – Salvo per un cielo”. L’opera narra di un ipotetico dopo apocalisse e dei pochi superstiti, personaggi che risulteranno fondamentali per la salvezza dell’autore. Intrecci di parole e filosofie allegre caratterizzano lo stile unico dello spettacolo. Nello stesso anno pubblica con Narcisuss il suo terzo libro “Teorema di un salto” poesie ragionatissime metafisiche. Libro che suscita molto interesse da parte di critici e lettori.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Nel 2016 Miraggi Edizioni lo convince a firmare e a pubblicare il suo quarto libro “Passa a sorprendermi” confermandosi come poeta contemporaneo nella scena italiana. Nell’inverno stesso il successo dello spettacolo e le vendite del libro rendono Gio Evan il poeta contemporaneo vivente più seguito in Italia, successo che adocchia Rizzoli e che gli propone un contratto la quale non rifiuta. A fine 2016 viene firma con l’etichetta MarteLabel.

Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre” per Rizzoli, seguito dallo spettacolo teatrale “INOPIA – non perdermi sul serio”. E a finire esce “Piú in alto”, il primo singolo che battezza Gio a cantautore. Nel 2018 esce “Ormai tra noi è tutto infinito” sempre edito da rizzoli. Esce “Biglietto di solo ritorno” doppio disco musicale diviso tra musica e poesia, E “Noncontrome” il primo Spettaconcerto al mondo. Musica, Poesia e Monologhi di filosofia comica.

Dopo un tour tra novembre e febbraio 2020 che ha registrato numerosi sold out, l’artista più poliedrico d’Italia torna alla ribalta con un nuovo libro di poesie: Se c’è un posto bello sei te. Il 6 ottobre 2020 è uscito il suo nuovo libro, I ricordi preziosi di Noah Gingols, edito da Fabbri Editori che si impone da subito nelle classifiche di vendita.

Frasi

Gio Evan è noto anche per alcune sue celebri frasi. Ecco una selezione:

“E io mi sono convinto ormai che se una donna fa giravolte allora ha capito il mondo o se non ha capito il mondo senz’altro ha capito il mio”.

“Non capitano tutti i giorni, son così preziosi gli stupori”.

“Voglio, vorrei sapere di te dimmi di te dimmi tutte le cose che i tuoi amanti stupidamente si sono fatti sfuggire”.

“Che forse non è la terra che gira intorno al sole forse è la terra che ci gira intorno a noi soli”.

“Mio padre mi diceva che per fare felice una donna non ci vuole molto ma ci vuole molto”.

“Che poi le passeggiate aiutano pure ad innamorarsi di più mi diceva perché quando si cammina i pensieri stupidi scorrono via e rimane solo il presente la bellezza del giorno”.

“Se mi guardi ancora in quel modo sono costretto a non dormire più, a imparare a sognare da sveglio”.

“Voglio un amore lento che prenda le cose con calma che si posi sugli sguardi che senta nelle ossa il cambio di stagione”.

Gio Evan vita privata

Non si sa molto circa la sua vita privata, se dunque ha una fidanzata o meno. Per molti è diventato famoso dopo che Elisa Isoardi ha pubblicato una story di Instagram per annunciare la fine della sua relazione con Matteo Salvini; in questa circostanza ha utilizzato un aforisma di Gio Evan. Molto attivo sui social, il profilo Instagram del cantante di Sanremo 2021 è seguito da 828mila follower.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2021: età, biografia, carriera, canzoni, marito, figli e cachet per il Festival Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021