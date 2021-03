Gio Evan, le frasi celebri del cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Gio Evan, le frasi del cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

In gara al Festival di Sanremo 2021 c’è anche Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro (Molfetta, 21 aprile 1988), scrittore e cantautore italiano celebre per alcune sue frasi. Parole che ora, vista la sua partecipazione alla kermesse canora italiana, sono tornare in auge. Ma vediamole insieme.

“E io mi sono convinto ormai che se una donna fa giravolte allora ha capito il mondo o se non ha capito il mondo senz’altro ha capito il mio”.

“Non capitano tutti i giorni, son così preziosi gli stupori”.

“Voglio, vorrei sapere di te dimmi di te dimmi tutte le cose che i tuoi amanti stupidamente si sono fatti sfuggire”.

“Che forse non è la terra che gira intorno al sole forse è la terra che ci gira intorno a noi soli”.

“Mio padre mi diceva che per farefelice una donna non ci vuole molto ma ci vuole molto”.

“Che poi le passeggiate aiutano pure ad innamorarsi di più mi diceva perché quando si cammina i pensieri stupidi scorrono via e rimane solo il presente la bellezza del giorno”.

“Se mi guardi ancora in quel modo sono costretto a non dormire più, a imparare a sognare da sveglio”.

“Voglio un amore lento che prenda le cose con calma che si posi sugli sguardi che senta nelle ossa il cambio di stagione”.

Libri

Abbiamo visto le frasi di Gio Evan, ma quali libri ha scritto il concorrente di Sanremo 2021? Eccoli:

IN VERSI

Teorema di un salto – StreetLib, 2015

Passa a sorprendermi – Miraggi edizioni, 2016

Capita a volte che ti penso sempre – Fabbri Editori, 2017

Ormai tra noi è tutto infinito – Fabbri Editori, 2018

Se c’è un posto bello sei te – Fabbri Editori, 2020

ROMANZI

La bella maniera – Narcissus, 2014

Cento cuori dentro – Fabbri Editori, 2019

I ricordi preziosi di Noah Gingols – Fabbri Editori, 2020

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Canzoni

Di seguito le canzoni (o album) pubblicati da Gio Evan durante la sua carriera:

ALBUM

Biglietto di solo ritorno – MArteLabel, 2018

Natura molta – Artist First, 2019

SINGOLI

Regali fatti a mano – 2020

Glenn Miller – 2020

Arnica – 2021

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2021: età, biografia, carriera, canzoni, marito, figli e cachet per il Festival Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021