Gilles Rocca e Lucrezia Lando, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 in prima serata su Rai 1. Ma chi sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla coppia.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020. Di professione attore e modello. Il web ha iniziato a parlare di lui dopo una veloce apparizione a Sanremo 2020: è apparso sullo schermo per pochi secondi ma gli utenti Twitter l’hanno notato subito postando gli screenshot e facendo aumentare i suoi follower su Instagram. In passato a partecipato al reality “Campioni – Il sogno” e al programma Volami nel cuore, che ha vinto nel 2008. Poi è iniziata la sua carriera da attore partecipando a diverse fiction come Carabinieri, Distretto di polizia, i Cesaroni e Ris, ma anche al film di Marco Risi “Tre tocchi” accanto a Claudio Santamaria, Luca Argentero e Marco Giallini. Gilles Rocca è fidanzato da 11 anni con Miriam Galanti, attrice che ha lavorato in diverse fiction come “Don Matteo 7” e “Che Dio ci aiuti 5”.

Chi è Lucrezia Lando

Classe 1998, Lucrezia Lando è nata il 10 dicembre a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Ha iniziato a ballare a soli 10 anni con il latino americano, poi ha studiato anche danza classica per perfezionare il suo stile. La Lando ha vinto moltissime competizioni, anche a livello internazionale, insieme al partner storico Giacomo Ballarin, preceduto da Lorenzo Zamporelli. Nel 2016, ha partecipato al Campionato Mondiale di ballo latino, nella sezione Under 21, per poi concentrarsi sugli International Open. Dal 2017 non balla più insieme a Ballarin. Ha partecipato ai casting della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma è stata scartata. Nel 2018, Lucrezia è stata scelta da Milly Carlucci come ballerina professionista di Ballando con le Stelle.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

