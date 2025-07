Gigi Uno come te – L’emozione continua, il cast: cantanti e ospiti del concerto di D’Alessio su Rai 1 (replica)

Qual è il cast di Gigi Uno come te – L’emozione continua? Si tratta di un grande concerto con Gigi D’Alessio e tanti cantanti e ospiti, trasmesso su Rai 1 in replica questa sera, il 25 luglio 2025, in prima serata da piazza del Plebiscito a Napoli. Una serata di musica e emozioni che attraverserà oltre 30 anni di carriera, accompagnato da grandi ospiti.

Si tratta in tutto di otto serate (dal 7 al 14 giugno 2024), per un tour sold out che ha ripercorso i suoi grandi successi, e oltre 100 mila persone presenti. Rai 1 raccoglie il tutto in un’unica serata in onda il 25 luglio 2025 in replica. Tra gli ospiti grandi nomi della musica italiana come Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi. Nella serata di oggi su Rai 1 vedremo un po’ il meglio di questi concerti, per un evento imperdibile di grande musica.

Nel corso di Gigi uno come te – L’emozione continua ci saranno tutti i grandi successi della carriera di D’Alessio, come “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Non dirgli mai”, “Como suena el corazón”, che si alterneranno con le canzoni tratte dall’ultimo album “Fra”. Tra queste, particolare attesa suscita “Nu dispietto”. Una serata imperdibile con tanti cantanti e ospiti.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming Gigi Uno come te – L’emozione continua? Appuntamento questa sera, 25 luglio 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play.