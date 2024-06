Gigi Uno come te – L’emozione continua: il concerto di D’Alessio da Napoli su Rai 1. Ospiti, cantanti, anticipazioni, canzoni, scaletta, cast, location, quante puntate, come donare, numero, sms, durata, a che ora, orario, inizia, finisce, streaming, date

Un vero e proprio show in prima serata su Rai 1 questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.20 con Gigi Uno come te – L’emozione continua. Una grande festa con Gigi D’Alessio e tanti ospiti e cantanti, da piazza del Plebiscito a Napoli. In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Fra, Gigi D’Alessio realizza ben otto tappe live dalla storica piazza di Napoli (dal 7 al 14 giugno), per un tour sold out che ha ripercorso i suoi grandi successi, e oltre 100 mila persone presenti. Rai 1 in questa serata raccoglie il meglio di questi concerti per uno spettacolo imperdibile. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Gigi uno come te – L’emozione continua va in onda su Rai 1 questa sera per un grande show di musica. Sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli tanti ospiti, amici e cantanti che accompagnano Gigi D’Alessio nel corso di queste otto tappe consecutive del suo tour nel capoluogo campano, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Fra. Tra questi Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi.

Nella serata di oggi, 13 giugno, su Rai 1 vedremo un po’ il meglio di questi concerti, per un evento imperdibile di grande musica. La scaletta della serata di musica e emozioni attraverserà oltre 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, permettendo al pubblico di cantare insieme con lui i brani più amati del suo repertorio. Un modo quindi per ripercorrere tutti i suoi grandi successi.

La prima serata, quella del 7 giugno, ha visto la presenza di Elodie (voce femminile del suo ultimo singolo ‘Nu dispietto’); di Geolier, Annalisa, Francesco Cicchella, i The Kolors, Ernia, Clementino e Guè. Ci sarà anche Lda, il figlio di Gigi D’Alessio. L’8 giugno invece è stata la volta di Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia e di nuovo si sono esibiti Francesco Cicchella e Clementino.

Nel corso di Gigi uno come te – L’emozione continua ci saranno tutti i grandi successi della carriera di D’Alessio, come “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Non dirgli mai”, “Como suena el corazón”, che si alterneranno con le canzoni tratte dall’ultimo album “Fra”. Tra queste, particolare attesa suscita “Nu dispietto”. Una serata imperdibile con tanti cantanti e ospiti.

Gigi Uno come te – L’emozione continua: come donare

Anche quest’anno Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale, il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Per donare è possibile inviare un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Gigi Uno come te – L’emozione continua? Si tratta di un’unica serata, trasmessa su Rai 1 questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.30. Il concerto finirà intorno alle 23.45, avrà quindi una durata di circa due ore abbondanti.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming Gigi Uno come te – L’emozione continua? Appuntamento questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play.