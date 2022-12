Chi è gIANMARIA, il cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi è gIANMARIA, il cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Gianmaria Volpato nasce a Vicenza nel 2002. Ha un carattere che lui stesso ha definito introverso e sfuggente, ha raccontato anche di aver sofferto di ansia soprattutto quando si è trovato sotto pressione. Nel 2021 ha partecipato al talent show, X Factor 2021, condotto da Ludovico Tersigni dove si è classificato secondo. Dopo l’esperienza nel talent si trasferisce a vivere a Milano.

Gianmaria ha all’attivo già tre inediti: Tutto o niente 2, Mamma Scusa e I suicidi. L’ultimo brano ha fatto emozionare Emma Marrone, durante i bootcamp di X Factor 2021. Dopo la fine di X Factor Gianmaria lancia il suo tour dal titolo Fallirò e partecipa al Tim Summer Hits.

Ora per gIANMARIA una nuova esperienza: Sanremo Giovani 2022 con il brano La Città che odi. Il giovane artista ha dichiarato che il suo brano è spensierato e che la città che odia è Padova, anche se nel testo della Città che Odi parla di Milano. Curiosità: al giovane cantante piace tingersi i capelli, infatti, usa una tinta molto bionda che si intona con la sua pelle perlata; inoltre è fan di Madame, che a sua volta lo stima come artista.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è gIANMARIA, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.