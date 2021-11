Giampiero Galeazzi, il ricordo di Mara Venier su Instagram

“Bisteccone mio… Se ne va un pezzo importante della mia vita… Rip”. Mara Venier ha voluto ricordare così Giampiero Galeazzi, morto oggi all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. La conduttrice di Domenica In lo ha fatto pubblicando su Instagram un’immagine di una delle ultime apparizioni di Galeazzi nella trasmissione di Rai 1.

Dal 1992 Giampiero Galeazzi condusse rubriche Cambio di campo, Solo per i Finali e 90º minuto, nella quale in numerosi sketch mostrò una sua inedita vena comica. Da questa edizione fino al 1999 condusse 90º minuto nello studio di Domenica in al fianco di Mara Venier che conduceva – come oggi – lo storico programma Rai. A Domenica In Galeazzi tornò nel 2018 nonostante la malattia.