GialappaShow 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 4 novembre

Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di GialappaShow 2024, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti, conduttrice

Nella terza puntata stagionale ritroviamo alla conduzione il sempre imprevedibile Mago Forest. Ad affiancarlo in questo nuovo appuntamento è Caterina Balivo, già quotidianamente impegnata (dal lunedì al venerdì alle 14.00) su Rai 1 con il suo “La volta buona”.

Il cast di “GialappaShow”, con molte delle sue icone comiche e alcune nuove entrate, promette di offrire uno spettacolo ricco di gag e momenti cult. La serata inizia con un insolito duetto al citofono tra l’attrice Matilda De Angelis e Brenda Lodigiani, e prosegue con una collaborazione musicale davvero speciale: Brunori Sas si esibisce insieme ai Neri per Caso e Whitemary sulle note di “Quelli che benpensano”, celebre brano di Frankie Hi-Nrg. Brunori ritorna poi in scena in uno sketch con Annalisa (interpretata come sempre da Brenda Lodigiani), promettendo scintille e risate.

Nello spazio di “Sensualità a corte”, Marcello Cesena e Simona Garbarino prendono di mira la nuova “vittima” Antonella Elia, coinvolgendola in situazioni tanto divertenti quanto imbarazzanti. Max Giusti arricchisce la serata con la sua brillante parodia di Aurelio De Laurentiis e dello chef Alessandro Borghese, mentre Giovanni Vernia si cala nei panni del tennista Jannik Sinner e di Fabrizio Corona. Anche Valentina Barbieri torna a interpretare Ilary Blasi in una nuova puntata di “Quasi Unica – Ilary”, regalando al pubblico un’altra parodia esilarante. Edoardo Ferrario si trasforma in Maicol Pirozzi, e Toni Bonji veste i panni del medico dello sport, aggiungendo altre risate.

In scaletta poi i celebri filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prendono in giro alcuni dei vodcast più folli del web, programmi tv e le partite internazionali di calcio. Il pubblico potrà gustare in particolare i momenti salienti delle sfide di Champions League, già protagoniste nel “Gialappa’s Night”, la rubrica comica del mercoledì in seconda serata su Tv8.

Streaming e tv