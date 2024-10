Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di GialappaShow 2024, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Il Mago Forest veste ancora una volta gli abiti di conduttore, perfetto complice della Gialappa’s Band. A rendere la seconda puntata ancora più speciale vista la presenza in co-conduzione di Valentino Rossi.

La nuova edizione porta anche diversi volti e imitazioni inedite. L’ingresso di Herbert Ballerina e Giovanni Vernia aggiunge ulteriore verve con parodie irresistibili di personaggi attuali come Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Inoltre, Sensualità a Corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino, è arricchito quest’anno dalla partecipazione straordinaria di Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese.

Il cast comico, già noto al pubblico per la sua bravura, vede il ritorno di alcuni dei suoi protagonisti più amati. Ubaldo Pantani veste nuovi panni, imitando Bruno Vespa; Brenda Lodigiani continua a sorprendere con le sue interpretazioni musicali di Annalisa e Lazza e dell’Angela dei Ricchi e Poveri; Max Giusti garantisce risate con le sue divertenti parodie di Aurelio De Laurentiis e dello chef Alessandro Borghese; Alessandro Betti propone la nuova “Apanè Dance” e si cimenta nell’imitazione di Bob Sinclair; Stefano Rapone si cala nei panni di Arborio Corbellini, proponendo anche il nuovo segmento “Tutta la verità che non cielo dicono”, con la partecipazione speciale di Peter Gomez; Toni Bonji interpreta il personaggio di Fortunato Scavo; Valentina Barbieri torna a vestire i panni della conduttrice in “Quasi Unica – Ilary”, parodia ispirata a Ilary Blasi.

Immancabili sono i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, con la loro satira pungente su programmi televisivi, tormentoni del web e partite di calcio internazionale.

Dove vedere GialappaShow in diretta tv, live streaming e in replica? Il programma va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Tv8. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite il sito di Tv8, su Sky Go o su NOW. Ci saranno poi diverse repliche nel corso della settimana.