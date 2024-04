Gialappa’s Show 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gialappa’s Show 2024? La terza edizione dello show comico con la Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest va in onda su Tv8 a partire dal 10 aprile 2024 alle ore 21.30 per sette puntate. Sette nuovi episodi per grandi risate e sketch divertenti, con il cast confermato della scorsa stagione più alcune grandi new entry tra i comici come Maccio Capatonda e Max Giusti. Ci sarà poi un’ottava puntata con il Best of di questa edizione. Appuntamento su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 10 aprile 2024

Seconda puntata: 17 aprile 2024

Terza puntata: 24 aprile 2024

Quarta puntata: 1 maggio 2024

Quinta puntata: 8 maggio 2024

Sesta puntata: 15 maggio 2024

Settima puntata: 22 maggio 2024

Ottava puntata (best of): 29 maggio 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Gialappa’s Show 2024? Appuntamento su Tv8 ogni mercoledì dal 10 aprile 2024 alle ore 21.30. Ogni episodio dura circa 90 minuti.

Streaming e diretta tv